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歡樂酒店「諾姆」喬治溫特76歲家中去世

編譯徐薏茹／綜合報導
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「歡樂酒店」男星喬治溫特過世，享年76歲。（美聯社）
「歡樂酒店」男星喬治溫特過世，享年76歲。（美聯社）

1980年代曾主演喜劇電視影集「歡樂酒店」(Cheers)的資深演員喬治溫特(George Wendt)20日在家中安詳離世，享壽76歲。

家屬發表聲明表示：「喬治是愛家好男人，對所有有幸認識他的人來說，他是深受喜愛的朋友與知己，他將永遠受人懷念。」

喬治溫特在「歡樂酒店」以飾演和藹可親、愛喝啤酒的諾姆(Norm)給觀眾留下深刻印象，並且自1984年至1989年連續六次入圍艾美獎(Emmy Award)喜劇類最佳男配角。

「歡樂酒店」於1982年9月30日首播，雖然第一季收視率差強人意，但在國家廣播公司(NBC)總裁塔奇科夫(Brandon Tartikoff)支持下，該劇第一季入圍艾美獎最佳喜劇影集，11年後約有8000萬名觀眾一同收看「歡樂酒店」最終結局。

在「歡樂酒店」飾演服務生卡拉(Carla)的女演員蕾培曼(Rhea Perlman)發表聲明表示喬治溫特是「我遇過最和藹、善良的人。不可能不喜歡他，作為卡拉，我經常站在他旁邊，因為諾姆總是坐在酒吧盡頭的同一個位置，這樣就能輕鬆抓住他，每周至少揍他一頓，我喜歡這樣做，他喜歡假裝沒什麼。多麼好的人！言語難以表達我對他的思念。」

2007年，喬治溫特開始在百老匯參加「髮膠明星夢」(Hairspray)、「精靈」(Elf)等舞台劇演出，並在紐約、倫敦演出贏得東尼獎的戲劇「Art」；甚至參與「十二怒漢」(12 Angry Men)全國巡演，還參加大衛馬梅(David Mamet)創作的「消滅水域」(Lakeboat)。

喬治溫特還熱中參加地方戲劇，包括「推銷員之死」(Death of a Salesman)、「The Odd Couple」、「Never Too Late」、「Funnyman」。

得知喬治溫特過世的消息，國家喜劇中心(National Comedy Center)執行董事岡德森(Journey Gunderson)透過聲明向他致意：「從他早期在第二城喜劇團的經歷，在歡樂酒店演出代表性角色諾姆，透過喜劇的演出創造一個猶如家人般令人難以忘懷的角色，連續11季的影集讓他成為最受喜愛的電視角色並帶給大家溫暖與歡樂。」

「歡樂酒店」男星喬治溫特過世，享年76歲。（路透）
「歡樂酒店」男星喬治溫特過世，享年76歲。（路透）

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