戲裡戲外皆英雄 蝙蝠俠克里斯汀貝爾助孤兒手足團圓

英國男星克里斯汀貝爾。(美聯社資料照片）

英國演員克里斯汀貝爾(Christian Bale)曾在電影系列「蝙蝠俠」(Batman)中飾演超級英雄，他在現實生活中也在執行一項任務，幫助真正需要英雄的孩子，對於他來說，這是人生中的重要角色。

這位奧斯卡獎 得主正協助於加州 棕櫚谷(Palmdale)建立寄養中心「Together California」，該機構旨在讓成為孤兒的手足能住在一起；一些機構估計的數據顯示，美國有高達75%的手足在進入寄養體系以後，被迫分開安置。

克里斯汀貝爾告訴「CBS新聞星期日早晨」(CBS Sunday Morning)：「想像那種分割的傷痛，加上父母離開的創傷，接著又失去兄弟姊妹，這不是我們應該做的事。」

他表示，即使與寄養系統沒有關聯，也能付出行動，為孩子提供幫助，「只需要一顆善心」。

貝爾說這只需要基本的理解，作為一個社會，我們應該照顧我們的孩子。

他投入寄養工作的啟發始於17年前，當時他看著年幼的女兒，想像女兒失去父母的樣子，於是他開始研究寄養工作，並聯繫在加州經營寄養中心數十年的麥克柯米克(Tim McCormick)。

貝爾招募麥克柯米克協助他在洛杉磯 開設「Together California」，這是一個為寄養兄弟姊妹提供住處的小型社區，他們可以一起住在中央花園周圍的獨棟房屋中，由受過訓練的寄養父母照顧，寄養父母唯一的工作便是照顧這些孩子。

貝爾說：「這就是這個地方的用意。我們打造一個讓真正的善意滋長的環境，這肯定會影響孩子，還會影響我們所有人。我們創造了一個不同的故事。」

AC Marin的建築師正在協助實踐貝爾的願景，寄養中心於2024年2月破土動工，目前仍在施工。