坎城影展╱黑寡婦變身性感導演 美背秀刺青

史嘉蕾喬韓森秀出背上的刺青。（路透）

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)首度執導的電影「艾莉諾大帝」（Eleanor the Great，暫譯）入選坎城影展 「一種注目」單元，該片在坎城影展首映，首度以導演身分踏上紅毯的史嘉蕾，美背秀出刺青，整個人容光煥發，老公科林·約斯特（Colin Jost）也陪愛妻出席，兩人不時相視而笑，甜蜜放閃。

「艾莉諾大帝」是史嘉蕾喬韓森導演處女作，演員陣容包括瓊史桂布（June Squibb）、奇維托艾吉佛（ Chiwetel Ejiofor）、傑西卡赫特（Jessica Hecht ）、艾琳凱莉曼（Erin Kellyman）。女主角瓊史桂布已經高齡95歲，她在片中飾演傲慢又愛惹麻煩的老人，經歷了一連串的毀滅性的損失，對她的人生產生了顛覆性的改變。

史嘉蕾喬韓森表示：「當你拍攝一部像這樣的獨立電影時，沒有人是為了錢——令人驚訝的是，」她繼續說道：「真的，所有參與這部電影的人都因為太喜歡這個故事和劇本而走在一起，這部電影涵蓋了許多面向，包含友誼、悲傷、寬恕。我認為這些主題在現今的我們身上可以得到更多的運用。」該片首映後也獲得好評，認為史嘉蕾喬韓森拿出執導電影的實力，全場起立鼓掌5分鐘。

另外，曾以「鈦」（Titane）拿下金棕櫚獎的女導演茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau），執導新片「阿爾發」（Alpha）再度入圍競賽片，該片描述愛滋病毒延生出的石化症，特效非常出眾，讓人體崩壞的畫面非常噁心。該片在坎城影展大會堂播映，二樓的座位有觀眾可能因為畫面過度噁心而昏倒，大會立刻救援用擔架把觀眾抬出場，但電影沒有因為有人昏倒而停止繼續放映，成為另類插曲。