我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

觀影說劇╱摔到椎間盤破裂 凱特溫斯蕾忍痛拍片

記者陳穎╱綜合報導
凱特溫絲蕾在「她眼中的世界」飾演戰地攝影。（圖／采昌國際多媒體提供）
凱特溫絲蕾在「她眼中的世界」飾演戰地攝影。（圖／采昌國際多媒體提供）

「她眼中的世界」是凱特溫絲蕾（Kate Winslet）首度身兼主演與製片的全新作品，由於本片是獨立電影，資金籌備成為一大挑戰，凱特溫絲蕾解釋：「現在正是獨立電影製作最艱難的時期，投資人想要確保回本，他們希望能夠介入，而我不會拿那些根本不完全支持我目標的人的資金，所以這真的很難，遇到了很多阻力。」

製作過程中，劇組也遭遇資金危機，凱特溫絲蕾得知這情況後認為：「當薪資需要發放，供應商需要結算時，這是絕對不能妥協的事情。人們該拿到的薪水就必須要拿到，這點我不會讓步，這就是底線。」她甚至因此自掏腰包支付團隊成員兩周的薪水，得以讓電影拍攝可以順利推進！

不過她與劇組所面臨的困難接踵而至，甚至在開拍前夕，她在一場奔跑戲的排練中不慎滑倒，導致背部瘀青、椎間盤破裂、四處血腫，甚至一度無法站立。憶起當下，凱特溫絲蕾苦喊：「那一刻我無法呼吸。」但考量到預算有限、時程無法推遲，她決定忍痛按照原計畫開拍，她進一步表示：「他們把我固定好，我吃了很多止痛藥，當天結束時，我已經無法把一隻腳放到另一隻腳前面，但我來自一個不抱怨的學派，所以想說『好吧，別他X的拖延了，凱特！』」

此外，在「她眼中的世界」詮釋傳奇攝影師「黎米勒」（Lee Miller）的凱特溫絲蕾表示：「經過這麼長的時間發展這部電影，我使盡全力要成為她，如果我沒真正了解她在做什麼，那幾乎就像背叛她一樣。」她認為片中的相機不應該只是道具，因此特別請到世界上最後幾位祿萊相機技師之一，打造與黎米勒同款的相機複製品，並花時間學習如何使用，凱特溫絲蕾對此分享：「在拍攝過程中，我真的重現了許多黎米勒的經典畫面。當一卷膠卷用完時，膠卷輪軸會自動空轉，這是無法造假的，所以我必須在鏡頭前實際更換膠卷。」她更自豪地接續說道：「在最終剪輯中，有幾個鏡頭真的捕捉到了這個過程，而我是按照黎米勒的方式完成的電影。」

本片劇情描述1930年代末期，隨著希特勒勢力崛起，二戰陰影籠罩歐洲之際，曾是時尚圈寵兒的黎米勒（凱特溫絲蕾飾演），與愛人若蘭（亞歷山大史柯斯嘉飾，Alexander Skarsgård）來到倫敦，並受聘成為英國「Vogue時尚」雜誌攝影師。然而，她不願只是為時尚按下快門，她對女性攝影師所受到的種種限制感到不滿，更看到納粹踐踏人道的卑劣行為，讓她毅然放下華服與聚光燈，在雜誌編輯兼好友奧黛麗（安德麗亞瑞斯波羅格飾，Andrea Riseborough）的支持下，扛起相機，走進戰場最前線。

凱特 納粹

上一則

范冰冰520發文問「還過嗎？」 網友想起李晨…

下一則

霍建華直率談「跟林心如吵架」：冷靜化解

延伸閱讀

凱特溫斯蕾驚爆椎間盤破裂 血腫爆粗口：他Ｘ的別拖了

凱特溫斯蕾驚爆椎間盤破裂 血腫爆粗口：他Ｘ的別拖了
白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越副總統范斯、幕僚長威爾斯

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越副總統范斯、幕僚長威爾斯
白宮副幕僚長米勒擬接任國安顧問 曾促停發中國學生簽證

白宮副幕僚長米勒擬接任國安顧問 曾促停發中國學生簽證
川普鬆口白宮新國安顧問 米勒反移民、堅定川粉

川普鬆口白宮新國安顧問 米勒反移民、堅定川粉

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌