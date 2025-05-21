擺脫性侵案 凱文史貝西怒斥被「好萊塢黑名單」封殺

凱文史貝西現身坎城影展非官方活動，獲頒終身成就獎。（美聯社）

65歲奧斯卡 影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）暌違9年再度現身坎城影展 。拍過「美國心玫瑰情」（American Beauty）、影集「紙牌屋」（House of Cards）等無數經典，遭指控性侵、性騷14歲未成年男性醜聞的凱文史貝西，近年事業全毀，他在2023年洗刷性侵罪名，他甚至拍片諷刺昔日東家Netflix ，「很奇怪的是，他們僅因為這些指控，就決定公開與我斷絕關係，這些指控已被證明是錯誤的」，更強調「我認為Netflix能夠存在，毫無疑問是因為我的關係」。

凱文史貝西上一次到坎城已經是2016年，外傳他因為醜聞被坎城影展列為「黑名單」，如今他要親自證明一切都是傳聞，凱文史貝西在「美好世界基金會」活動上授予了終身成就獎。他更藉此機會抨擊好萊塢的「黑名單」制度。

不過，這場宴會並非坎城影展的正式活動，根據「每日郵報」 報導，影展並未邀請凱文史貝西出席，主辦單位也否認這項活動與他們有有任何關係。

凱文史貝西說：「由於今晚來到這裡對我來說意義重大，因此我要感謝邀請我今晚來這裡接受這個獎項的決定。我的意思是，誰會想到，頒獎給一個法庭上被宣告無罪的人，其實是一個很勇敢的一件事。」 凱文史貝西因為醜聞被封殺，他說：「我從歷史中學到了很多東西，它經常會重複發生。黑名單事件對我們這個行業來說是一段糟糕的時期，但我們必須從中吸取教訓，避免再次發生。」