「F1電影」賽車手小布遭天才新秀嗆太老 霸道秀腹肌

布萊德彼特在「F1電影」中飾演實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯 。（圖／華納提供）

「不老男神」布萊德彼特（Brad Pitt）回歸賽道，推出新片「F1 電影」，找來紅髮艾德（Ed Sheeran）、BLACKPINK成員Rosé獻聲，讓觀眾能在電影院裡享受時速300公里奔馳、引擎怒吼音浪狂炸的視覺、聽覺震撼。該片發布主預告與海報，飾演資深車手的小布 暌違30年重返F1賽道，竟遭天才新秀車手狠嗆「太老了」，讓比賽還沒開始就充滿火花。

布萊德彼特在「F1電影」中飾演實力獲封「最強遺珠」的賽車 手桑尼海耶斯，30年前曾是前途無量的一級方程式賽車新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯(哈維爾巴登飾，Javier Bardem)上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。

在這全球僅有20位頂尖車手能同台較勁的F1賽場上，講求團隊合作也追求個人成績，小布的最大勁敵竟是同隊的天才新秀車手喬許皮爾斯(達姆森伊卓瑞斯飾，Damson Idris)，還遭當面開嗆「車隊竟然給老車手第二次機會」，小布也不示弱，露出霸道腹肌、大秀健壯身材，更在賽道上以實力證明自己重返賽道的決心。

「F1電影」由曾拿下七座F1世界冠軍獎盃的車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）擔任製片，並於一級方程式大獎賽期間實地拍攝，更破天荒將多台IMAX攝影機裝在賽車上，以影壇前所未有的頂尖技術，讓觀眾以第一人稱視角感受車手在時速300公里狂飆下的瘋狂視野。