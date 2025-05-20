凱文史貝西洗刷性侵罪名 怒斥被好萊塢封殺

凱文史貝西暌違9年再度現身坎城影展。（路透）

65歲奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）拍過「美國心玫瑰情」、影集「紙牌屋」等無數經典，近年卻遭指控性侵、性騷 14歲未成年男性醜聞，導致事業全毀，主演影集「紙牌屋」直接被賜死，電影「金錢世界」也立刻被換角重拍，他在2023年洗刷性侵罪名，他甚至拍片諷刺昔日東家Netflix ，「很奇怪的是，他們僅因為這些指控，就決定公開與我斷絕關係，這些指控已被證明是錯誤的」，更強調「我認為Netflix能夠存在，毫無疑問是因為我的關係」。

他上一次到坎城已經是2016年，外傳他因為醜聞被坎城影展 列為「黑名單」，如今他要親自證明一切都是傳聞，凱文史貝西在「美好世界基金會」活動上被授予了終身成就獎。他更藉此機會抨擊好萊塢 的「黑名單」制度。不過，這場宴會並坎城影展的正式活動，根據「每日郵報」 報道，影展並未向邀請凱文史貝西出席，主辦單位也否認這項活動與他們有有任何關係。