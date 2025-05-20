我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

丹佐華盛頓才剛在坎城紅毯爆氣 下秒驚喜獲榮譽金棕櫚獎

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹佐華盛頓獲得大驚喜，授予象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎。（美聯社）
丹佐華盛頓獲得大驚喜，授予象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎。（美聯社）

70歲奧斯卡影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)為與史派克李(Spike Lee)合作新片「Highest 2 Lowest」出席坎城影展首映活動。他在紅毯時和一名攝影記者爆衝突，攝影師似乎太急著想要拍到他，而忘情拍了他的肩膀，此舉讓丹佐華盛頓非常不開心，直接大吼：「停下來！」不過下一秒他又開心笑到合不攏嘴，因為驚喜獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎，讓他直呼意外。

本屆大會在影展開幕前只宣布勞勃狄尼洛率(Robert De Nir)獲獎，沒想到突然又追加一個獎，讓全場都驚喜為他鼓掌。不過坎城影展玩驚喜不是第一次，2022年「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)也曾在「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)映前突襲獲頒，演員又驚又喜的表情，是最珍貴的畫面。

導演史派克李當晚親手將獎座交給丹佐華盛頓，並表示：「這是我兄弟，沒錯！」

丹佐華盛頓說：「我完全沒想到會得這個獎，現在非常激動，能再次和我這位兄弟合作，並重返坎城，真是無比榮幸。我們在座各位能拍電影、穿西裝、打扮亮麗，還能因此領薪水，實在是被上天眷顧的一群人。衷心感謝你們每一位。」

每屆的坎城影展通常會頒發一或兩個榮譽金棕櫚獎，去年的獲獎者是吉卜力工作室(Studio Ghibli)和喬治盧卡斯(George Lucas)。

丹佐華盛頓此行是利用百老匯舞台劇「奧賽羅」(Othello)唯一的休演日，特地從紐約飛抵坎城，為了配合他的緊湊行程，影展特地調整排程，包括將媒體拍照提前至首映當天舉行。

丹佐華盛頓(左)走紅毯一度與攝影記者爆衝突。（路透）
丹佐華盛頓(左)走紅毯一度與攝影記者爆衝突。（路透）

坎城影展 湯姆克魯斯 百老匯

上一則

周潤發70大壽慶生方式 網讚：低調的影帝

下一則

劉曉慶再會小哪吒 時隔16年「折腰」二搭宋祖兒

延伸閱讀

坎城影展／丹佐華盛頓和紅毯攝影師爆氣 下秒喜獲榮譽金棕櫚獎

坎城影展／丹佐華盛頓和紅毯攝影師爆氣 下秒喜獲榮譽金棕櫚獎
坎城影展／蕾哈娜秀孕肚 男友大雨中撐傘曬恩愛

坎城影展／蕾哈娜秀孕肚 男友大雨中撐傘曬恩愛
林志玲絕美登坎城紅毯 氣場全開強壓小17歲周冬雨

林志玲絕美登坎城紅毯 氣場全開強壓小17歲周冬雨
不輸范冰冰 鍾楚曦新一代坎城紅毯女王

不輸范冰冰 鍾楚曦新一代坎城紅毯女王

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利