丹佐華盛頓才剛在坎城紅毯爆氣 下秒驚喜獲榮譽金棕櫚獎

丹佐華盛頓獲得大驚喜，授予象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎。（美聯社）

70歲奧斯卡影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)為與史派克李(Spike Lee)合作新片「Highest 2 Lowest」出席坎城影展 首映活動。他在紅毯時和一名攝影記者爆衝突，攝影師似乎太急著想要拍到他，而忘情拍了他的肩膀，此舉讓丹佐華盛頓非常不開心，直接大吼：「停下來！」不過下一秒他又開心笑到合不攏嘴，因為驚喜獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎，讓他直呼意外。

本屆大會在影展開幕前只宣布勞勃狄尼洛率(Robert De Nir)獲獎，沒想到突然又追加一個獎，讓全場都驚喜為他鼓掌。不過坎城影展玩驚喜不是第一次，2022年「阿湯哥」湯姆克魯斯 (Tom Cruise)也曾在「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)映前突襲獲頒，演員又驚又喜的表情，是最珍貴的畫面。

導演史派克李當晚親手將獎座交給丹佐華盛頓，並表示：「這是我兄弟，沒錯！」

丹佐華盛頓說：「我完全沒想到會得這個獎，現在非常激動，能再次和我這位兄弟合作，並重返坎城，真是無比榮幸。我們在座各位能拍電影、穿西裝、打扮亮麗，還能因此領薪水，實在是被上天眷顧的一群人。衷心感謝你們每一位。」

每屆的坎城影展通常會頒發一或兩個榮譽金棕櫚獎，去年的獲獎者是吉卜力工作室(Studio Ghibli)和喬治盧卡斯(George Lucas)。