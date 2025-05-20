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「周六夜現場」第50季收官 史嘉蕾喬韓森主持創紀錄

編譯徐薏茹／綜合報導
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史嘉蕾喬韓森創下「周六夜現場」女性主持人紀錄。路透資料照片
史嘉蕾喬韓森創下「周六夜現場」女性主持人紀錄。路透資料照片

「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)播出第50季最終集，該集由「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)擔任主持人，這是她第七度主持該節目，創下女性主持人紀錄，她帶領節目大部分班底以比利喬(Billy Joel)歌曲「Piano Man」旋律獻唱，為本季畫下句點。

合唱表演中回顧過去一年的各事件，包括選舉、盛大的周年特別節目，以及星光熠熠的演唱會。

史嘉蕾喬韓森唱到：「為我們唱首歌吧，這是你的獨白，第50季已經來到尾聲。」節目班底楊伯文(Bowen Yang)、艾戈烏迪姆(Ego Nwodim)、米奇戴(Mikey Day)、海蒂加德納(Heidi Gardner)等人唱到：「節目永久延續，我們一同完成，我們要和你們一起度過。」

中間史嘉蕾喬韓森開玩笑預告比利喬即將登場，她大喊：「各位先生女士，(歡迎)比利喬！」接著又唱到：「(比利喬)寫了這首歌。」

目前未宣布有班底將離開節目的消息，因此未出現感傷的告別橋段，不過史嘉蕾喬韓森和班底群開玩笑唱到莎拉謝爾曼(Sarah Sherman)即將離開，「這是很棒的一季，莎拉要離開了，我們明年會想念你！」莎拉謝爾曼回應：「等等，什麼？你們聽說了什麼嗎？」

史嘉蕾喬韓森的丈夫科林約斯特(Colin Jost)是「周六夜現場」編劇之一，也是「周末更新」(Weekend Update)單元的主持人。

SNL第50季播出期間伴隨熱烈的媒體討論，猜測如果80歲的節目創辦人洛恩麥可斯(Lorne Michaels)退休後將由誰負責該節目。一些人認為科林約斯特可能接替麥可斯的位置，主持搭檔麥可切(Michael Che)也逼他在寫好的笑話中回應這一問題。

科林約斯特說到：「這是SNL的第50季，所以我想花點時間對我們老闆說些話。洛恩，退休吧！讓我負責節目。」

退休

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