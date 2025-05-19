坎城影展／丹佐華盛頓和紅毯攝影師爆氣 下秒喜獲榮譽金棕櫚獎
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70歲奧斯卡影帝丹佐華盛頓 (Denzel WashingtonDenzel Washington)為與史派克李合作新片「Highest 2 Lowest」出席坎城影展首映活活動。他在紅毯時和一名攝影記者爆衝突，攝影師似乎太急著想要拍到他而忘情拍了他的肩膀，此舉讓丹佐華盛頓非常不開心，直接大吼：「停下來！」
不過下一秒他又開心笑到合不攏嘴，丹佐驚喜獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎，讓他直呼意外。本屆大會在影展開幕前只宣布勞勃狄尼洛率獲獎，沒想到突然又追加一個獎讓全場都驚喜為他鼓掌。不過坎城影展玩驚喜不是第一次，2022年「阿湯哥」湯姆克魯斯也曾在「捍衛戰士：獨行俠」映前突襲獲頒，演員又驚又喜的表情，是最珍貴的畫面。
丹佐華盛頓說：「我完全沒想到會得這個獎，現在非常激動，能再次和我這位兄弟合作，並重返坎城，真是無比榮幸。我們在座各位能拍電影、穿西裝、打扮亮麗，還能因此領薪水，實在是被上天眷顧的一群人。衷心感謝你們每一位。」
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