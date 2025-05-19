坎城影展／丹佐華盛頓和紅毯攝影師爆氣 下秒喜獲榮譽金棕櫚獎

丹佐華盛頓獲得大驚喜，授予象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎。（美聯社）

70歲奧斯卡 影帝丹佐華盛頓 (Denzel WashingtonDenzel Washington)為與史派克李合作新片「Highest 2 Lowest」出席坎城影展 首映活活動。他在紅毯時和一名攝影記者爆衝突，攝影師似乎太急著想要拍到他而忘情拍了他的肩膀，此舉讓丹佐華盛頓非常不開心，直接大吼：「停下來！」

不過下一秒他又開心笑到合不攏嘴，丹佐驚喜獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎，讓他直呼意外。本屆大會在影展開幕前只宣布勞勃狄尼洛率獲獎，沒想到突然又追加一個獎讓全場都驚喜為他鼓掌。不過坎城影展玩驚喜不是第一次，2022年「阿湯哥」湯姆克魯斯 也曾在「捍衛戰士：獨行俠」映前突襲獲頒，演員又驚又喜的表情，是最珍貴的畫面。