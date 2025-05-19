觀影說劇╱影帝尼可拉斯凱吉 化身漫威「暗影蜘蛛人」

尼可拉斯凱吉主演「暗影蜘蛛人」。(取材在IMDb)

好萊塢影星尼可拉斯凱吉 (Nicolas Cage)主演的2026年影集「暗影蜘蛛人 」(Spider-Noir)首發預告片，短短30秒公開大量資訊令人印象深刻，凸顯暗影蜘蛛人將以正確的多種方式拯救「萬惡城市」(Sin City)。

新聞周刊(Newsweek)報導，暗影蜘蛛人官方簡介寫道，暗影蜘蛛人是根據漫威 (Marvel)同名漫畫暗影蜘蛛人改編的真人影集，故事設定在1930年代的紐約，講述事業走下坡的年邁私家偵探(凱吉飾演)，被迫面對自己曾為該城市中唯一一位超級英雄的身分。

這部由索尼影業(Sony Pictures)電視部製作的暗影蜘蛛人影集，尚未公開確定的上線日期，但為有線和衛星電視網絡「米高梅+」(MGM+)，以及亞馬遜Prime影音(Amazon Prime Video)串流平台獨家打造的內容，將先在MGM+的電視頻道首播，翌日才會在全球逾240個國家與地區的亞馬遜Prime影音上線，屆時會有黑白與彩色版本供觀眾選擇。

「暗影蜘蛛人」由尼可拉斯凱吉、拉蒙尼莫里斯(Lamorne Morris)、布蘭頓葛利森(Brendan Gleeson)、亞伯拉罕珀普拉(Abraham Popoola)、李麗君(Li Jun Li)、凱倫羅德里奎(Karen Rodriguez)和傑克休斯頓(Jack Huston)同台飆戲。

這是「暗影蜘蛛人」第一次出現在真人版作品當中，卻不是尼可拉斯凱吉首次與蜘蛛人「合作」，他曾在2018年兒童動畫電影「蜘蛛人：新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)中，為這個超級英雄角色配音。

消息指出，尼可拉斯凱吉將回歸並為該系列電影的第三部作品「蜘蛛人：超越新宇宙」(Spider-Man: Beyond the Spider-verse)獻聲，後者預計2027年6月4日上映。

此外，這並非尼可拉斯凱吉首次涉足漫威的英雄行列，雖然他先前參演的角色並不屬於漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe)，但他曾在2007年的「惡靈戰警」(Ghost Rider)及其2011年的續集「惡靈戰警：復仇時刻」(Ghost Rider: Spirit of Vengeance)中，飾演同名英雄。

暗影蜘蛛人首次出現在2009年的同名漫畫「暗影蜘蛛人」(Spider-Man: Noir)第一集，那是漫威漫畫英雄盧克‧凱奇(Luke Cage)和鋼鐵人(Iron Man)等一系列的「暗黑風格重塑版本」，而暗影蜘蛛人是其中最受歡迎的故事軸。