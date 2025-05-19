坎城影展╱妮可基嫚提倡女權獲獎 林志玲力挺

奧斯卡影后妮可基嫚努力替女性發聲。（歐新社）

奧斯卡 影后妮可基嫚(Nicole Kidman)現身坎城影展 「2025 Kering Women」晚宴，她並獲頒「Women In Motion Award」獎，獎勵她近年在性別平等的努力。

她謙虛說：「我只是一名倡導者，並希望繼續推進這項事業，履行我在 2017 年做出的承諾，所以這還沒有結束。」妮可基嫚在2002年以「時時刻刻」拿下奧斯卡影后，她與很多優秀的男性導演合作過，但從2017年開始，她給予更多女性導演合作機會，每18個月就會與一位女導演合作拍攝。

妮可基嫚透露，這8年來她已經與27位女性導演合作過，其中包括正在開發的項目。她說：「部分原因是用一種類似保護和支持力場的方式保護和包圍女性。」

這場晚宴吸引很多女性演員到場支持，其中包含台灣「第一名模」林志玲 、還有「TWICE」Mina，首位黑人奧斯卡影后荷莉貝瑞還有「格雷女」達珂塔·強生(Dakota Johnson)還有阿諾史瓦辛格的兒子派翠克。

本屆最大不一樣就是祭出「禁裸令」，這也讓很多擁有好身材的女星少了搶版面的舞台，當然也還是有不少人遊走在禁令邊緣。

「慾望師奶」伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)不僅漂亮又有超級豐滿好身材，這一次準備了很多「戰服」，卻因為禁令似乎難以好好發揮。