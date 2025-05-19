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吹牛老爹被爆謀殺 疑對傑米福克斯下毒手

記者陳穎／綜合報導
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傑米福克斯腦出血和「吹牛老爹」(見圖)有關？(路透資料照片)
傑米福克斯腦出血和「吹牛老爹」(見圖)有關？(路透資料照片)

56歲奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）以「落日殺神」、「雷之心靈傳奇」獲得奧斯卡影帝等多項大獎肯定，他在2023年4月時因不明併發症住院，一度傳出病危的消息。現在卻驚爆，他當時可能是遭到美國知名饒舌歌手「吹牛老爹」尚恩庫姆斯（Sean Combs）的謀殺。

「吹牛老爹」尚恩庫姆斯目前被控多年來犯下多項性犯罪，其中受害人還包含小賈斯汀（Justin Bieber），不過據近日「TMZ」報導，小賈斯汀身邊的多位消息人士稱兩人之間無不當關係，言下之意小賈斯汀並未遭到他毒手。

不過，吹牛老爹的保鑣驚爆，傑米福克斯在生病前最後見到的人就是吹牛老爹，「他就是要謀殺傑米福克斯，我知道太多了，因為我就是每天跟他在一起」。

而傑米福克斯在2023年是真的生了一場重病導致中風，他曾透露：「4月11日，我頭疼得很厲害，我向我的兒子要了阿斯匹靈。但是我很快意識到，當你遇到醫療緊急情況時，你的孩子們不知道該做什麼。」結果他到醫院後已經是腦出血中風，不僅一度無法行走，更喪失了20天的記憶，所幸後來搶回一命。

傑米後來恢復健康，他說：「你不知道這感覺有多好！」他接著承認，導致他腦出血的原因仍然是「一個謎」，他表示，他仍然不知道身體到底發生了什麼事。

傑米福克斯(見圖)2023年4月時因不明併發症住院，一度傳出病危的消息。(歐新社...
傑米福克斯(見圖)2023年4月時因不明併發症住院，一度傳出病危的消息。(歐新社資料照片)

中風 奧斯卡 併發症

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