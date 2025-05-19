我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28歲女內華達遇大雪受困3周 靠吃野菜+喝融雪維生獲救

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

肯爺新歌頌揚希特勒遭各網站下架 X平台吸引千萬次觀看

娛樂新聞組╱綜合報導
肯伊威斯特新歌「希特勒萬歲」惹議。（路透資料照片）
肯伊威斯特新歌「希特勒萬歲」惹議。（路透資料照片）

饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）頌揚納粹領導人希特勒(Adolf Hitler)的新歌被YouTube等多家網站移除後，在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的X平台獲得近千萬次觀看。

中央社引述法新社報導，「肯爺」肯伊威斯特在其嘻哈音樂生涯中曾贏得24座葛萊美獎，近年屢次發表反猶太主義及支持納粹的言論。

現年47歲的肯伊威斯特在本月8日發表新歌「希特勒萬歲」（Heil Hitler，暫譯），那天是納粹德國在第二次世界大戰被擊敗80週年紀念日。

在影片中，數十名黑人男子反覆呼喊「希特勒萬歲」，同時肯伊威斯特以饒舌方式唱出自己遭到誤解，以及他與前妻實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）的子女監護權戰。歌曲最後以希特勒演講片段做結尾。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述YouTube發言人說：「我們已移除這項內容，且將持續下架重新上傳的版本。」

社群平台Reddit也告訴國家廣播公司，平台會移除這首歌的所有版本；串流音樂平台Spotify與Apple Music同樣移除了這首歌。

中央社引述法新社指出，馬斯克（Elon Musk）2022年買下推特（現在為X）以來，他允許仇恨言論及惡意假訊息（disinformation）在該平台出現，並定位自己是言論自由的捍衛者。

但批評者指出，馬斯克正在擴大與他政治理念相同者的影響力。X平台未立即回應法新社的置評請求。

不過，肯爺讚美希特勒已非第一次，之前在X發表反猶太和厭女言論，也曾被封鎖帳號，讓大批網友拍手叫好。

納粹 馬斯克 猶太

上一則

坎城影展╱妮可基嫚提倡女權獲獎 林志玲力挺

下一則

「折腰」大刪原著激情戲 劉宇寧：拍了都得進去

延伸閱讀

加州Q1電動車銷量降3% 特斯拉拖累

加州Q1電動車銷量降3% 特斯拉拖累
沙烏地王儲高規格迎川普 黃仁勳、馬斯克現身皇室午宴

沙烏地王儲高規格迎川普 黃仁勳、馬斯克現身皇室午宴
被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

熱門新聞

S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加