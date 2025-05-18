「007」最強綠葉 喬唐貝克89歲逝

好萊塢電影演員喬唐貝克過世，享壽89歲。（圖／摘自IMDB）

好萊塢電影演員喬唐貝克(Joe Don Baker)驚傳於5月7日去世，享壽89歲，他的家人已證實死訊。他曾演出3部重要到「007」系列電影，包含1987年的「黎明生機」（The Living Daylights）、1995 年的「黃金眼」（GoldenEye）和1997年的「明日帝國」（Tomorrow Never Dies）。

貝克於1936年出生於德克薩斯州格羅斯貝克，曾為北德克薩斯州立學院踢足球，畢業後在陸軍服役2年。退伍後，他搬到了紐約市 ，開始投入演員工作並開始上表演課，演技也很快受到肯定。

貝克曾演出三部不同的龐德 電影，其中「黎明生機」中飾演大反派，但在「黃金眼」中他則「痛改前非」飾演中央情報局特工，與皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）飾演的「龐德」並肩作戰；後來在「明日帝國」他則扮演衣冠楚楚的間諜。他也是「007」系列電影中，唯一同時飾演龐德盟友和反派的演員。

喬唐貝克和妻子結婚11年，兩人沒有孩子， 他的家人將在5月20日在加州 的Utter McKinley殯儀館為他舉行葬禮，讓親朋友好和影迷送他最後一程。