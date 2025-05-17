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泰勒絲衰捲官司 被法院傳喚 傳已與「花邊教主」絕交

記者陳穎／即時報導
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泰勒絲(左)和布蕾克萊弗莉過去一直是好閨蜜。（路透）
泰勒絲(左)和布蕾克萊弗莉過去一直是好閨蜜。（路透）

好萊塢女星「花邊教主」布蕾克萊弗莉（Blake Lively）在新片「到我們為止」(It Ends with Us)詮釋被家暴的女性，宣傳期間與該片導演兼男主角的賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）幾乎沒有同台，讓外界霧裡看花，數度傳出兩人不合。

如今布蕾克萊弗莉更是直接向對方提起10項訴訟，控告性騷擾並且找來公關公司與媒體社群惡意操縱輿論風向。布蕾克萊芙莉列出多項指控，包括賈斯汀巴多尼不恰當的談論自己性生活，以及試圖修改電影情節，加入劇本原本沒有且未經同意的性愛場面。

布蕾克萊弗莉和泰勒絲(Taylor Swift)一直都是好閨蜜，而賈斯汀則指控布蕾克利用與泰勒絲的關係，施壓控制電影的製作方向，導致法院日前傳喚泰勒絲到場說明。其發言人表示：「泰勒絲從來沒有踏過這部電影的片場，也沒有參與過這部片的任何選角以及創意相關決策，也沒幫這部片配樂，連剪接版本都沒看過，也沒給任何意見。」

不過也因為捲入這場風波，讓泰勒絲心情很不好，根據外媒報導，泰勒絲和布蕾克萊弗莉的多年的友情小船已翻船，兩人目前已經絕交，因為她完全不想再捲入這個事件。

泰勒絲 性騷擾 好萊塢

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