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坎城影展／踩到珍妮佛勞倫斯禮服 羅伯派丁森急跪地

記者陳穎／即時報導
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羅伯派丁森踩到珍妮佛勞倫斯絲的裙子，他蹲下替她整理。(美聯社)
羅伯派丁森踩到珍妮佛勞倫斯絲的裙子，他蹲下替她整理。(美聯社)

34歲奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）今年3月低調生下二寶，產後首度公開亮相，就給第78屆坎城影展。她和羅伯派丁森(Robert Pattinson)一起出席主演新片「Die My Love」紅毯首映會，珍妮佛勞倫斯一下車就被大批粉絲團團包圍，她則開心替大家簽名，超級親民。

珍妮佛勞倫斯絲毫不看不出來已經升格二寶媽，狀態極佳，一襲白色禮服襯托出她的好身材和氣質，只是羅伯派丁森在紅毯上一個不注意，竟然踩到她的裙擺，讓她一時之間寸步難行。珍妮佛勞倫斯絲倒吸一口氣，和羅伯派丁森對視，接著兩人哄堂大笑，羅伯派丁森立刻蹲下替她整理裙擺，展現風度。

他們倆都在2010年左右紅透全世界，珍妮佛勞倫斯絲以「飢餓遊戲」（The Hunger Games）系列電影大受歡迎，羅伯派丁森則以「暮光之城」(Twilght)的俊美吸血鬼受到全世界的喜愛，兩人這次在「Die My Love」合作演出。該片改編自阿根廷作家阿麗亞娜·哈維奇 (Ariana Harwicz) 2017年小說，講述了一位新手媽媽與產後憂鬱症的故事。

珍妮佛勞倫斯絲對當媽媽一直很低調，但她分享過初為人母的喜悅，長子出生後「感覺我的整個人生都重新開始了」，非常享受當媽媽的生活。

珍妮佛勞倫斯絲升格二寶媽首度亮相。（美聯社）
珍妮佛勞倫斯絲升格二寶媽首度亮相。（美聯社）

阿根廷 奧斯卡 坎城影展

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