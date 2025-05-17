坎城紅毯╱裘莉白色裙裝 呼應「禁裸」低調優雅

安潔莉娜裘莉重返坎城影展紅毯，以一襲奶油白無肩裙裝優雅登場。(美聯社)

相隔14年，好萊塢 女星安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）重返坎城影展 紅毯，為新片「愛丁頓」首映會助陣。再度現身坎城，她選擇身穿鍾愛品牌 Brunello Cucinelli 2025年秋季系列禮服，以一襲奶油白無肩裙裝優雅登場。這套禮服質地細緻，延續她一貫的「靜奢」品味，呼應本屆影展「低調優雅、無裸露」的著裝新規。

裘莉此次由造型顧問Ilya Vanzato操刀造型，她一頭亮金髮側分披肩，搭配Chopard單墜項鍊與Ingiliz高跟鞋，指尖塗上酒紅色指甲油，再配上Tom Ford彩妝，細節處處展現從容與氣場。她與主演佩德羅·帕斯卡（Pedro Pascal）、瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、奧斯汀·巴特勒（Austin Butler）與艾瑪·史東（Emma Stone）一同踏上紅毯，焦點卻很難離開她身上。

安潔莉娜裘莉一頭亮金髮側分披肩，重返坎城影展紅毯。(路透社)