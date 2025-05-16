小賈斯汀驚爆破產 欠經紀人百萬元不還

小賈妻子海莉被爆生活奢侈。(歐新社資料照片)

31歲加拿大 偶像「小賈斯汀」賈斯汀小賈(Justin Bieber)海莉共結連理邁入七年，去年8月夫妻倆升格新手爸媽，小賈斯汀在IG宣布喜訊喊「歡迎回家」，並為兒子命名為「傑克布魯斯」，還曬出兒子的小腿照。

沒想到當爸後他行為開始偏差，疑似在家呼麻又到夜店和女子玩樂，絲毫不像個負責任的爸爸。如今更驚爆他恐面臨破產的窘境。他過去曾累積5億到10億美元的財富，然而近日，他卻遭爆破產，不僅欠前經紀人高達100萬美元薪資，還積欠巡迴演唱會的主辦單位AEG高達2400萬元債務。

對於破產傳聞，小賈斯汀團隊回應：「這些傳言根本是為了點擊量的愚蠢造謠，來自那些不再與小賈合作的、明顯不了解狀況的所謂『消息人士』。小賈斯汀強調：「任何聲稱他財務困難的消息來源，就是不懂娛樂產業，要不就是想抹黑他，根本與現實無關，」

另外，TMZ引述匿名消息稱，小賈2022年已實質破產，2023年出售音樂版權(2億美元)後仍未緩解資金壓力。但小賈團隊堅決否認破產，強調其名下仍有六處房產和2億美元現金流，表示可透過巡迴、代言快速獲利。