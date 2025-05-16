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小賈斯汀驚爆破產 欠經紀人百萬元不還

記者陳穎／綜合報導
小賈妻子海莉被爆生活奢侈。(歐新社資料照片)
小賈妻子海莉被爆生活奢侈。(歐新社資料照片)

31歲加拿大偶像「小賈斯汀」賈斯汀小賈(Justin Bieber)海莉共結連理邁入七年，去年8月夫妻倆升格新手爸媽，小賈斯汀在IG宣布喜訊喊「歡迎回家」，並為兒子命名為「傑克布魯斯」，還曬出兒子的小腿照。

沒想到當爸後他行為開始偏差，疑似在家呼麻又到夜店和女子玩樂，絲毫不像個負責任的爸爸。如今更驚爆他恐面臨破產的窘境。他過去曾累積5億到10億美元的財富，然而近日，他卻遭爆破產，不僅欠前經紀人高達100萬美元薪資，還積欠巡迴演唱會的主辦單位AEG高達2400萬元債務。

對於破產傳聞，小賈斯汀團隊回應：「這些傳言根本是為了點擊量的愚蠢造謠，來自那些不再與小賈合作的、明顯不了解狀況的所謂『消息人士』。小賈斯汀強調：「任何聲稱他財務困難的消息來源，就是不懂娛樂產業，要不就是想抹黑他，根本與現實無關，」

另外，TMZ引述匿名消息稱，小賈2022年已實質破產，2023年出售音樂版權(2億美元)後仍未緩解資金壓力。但小賈團隊堅決否認破產，強調其名下仍有六處房產和2億美元現金流，表示可透過巡迴、代言快速獲利。

小賈近年來因健康問題多次暫停工作，暴瘦憔悴的形象引發擔憂。部分輿論認為其高額消費（如私人飛機、豪宅）加劇財務壓力；還有傳言認為妻子海莉的奢侈消費及美妝品牌虧損影響小賈財務狀況，但團隊否認相關指控。

小賈斯汀被爆破產，又捲入口水戰的風波。(取材自Instagram)
小賈斯汀被爆破產，又捲入口水戰的風波。(取材自Instagram)

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