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韓裔演員金大賢入圍東尼獎最佳男主角 亞裔第一人

編譯尤寶琪／綜合報導
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韓裔演員金大賢演技獲肯定。(美聯社)
韓裔演員金大賢演技獲肯定。(美聯社)

以「LOST」和「檀島警騎2.0」(Hawaii Five-0)等影集而聞名的56歲韓裔演員金大賢(Daniel Dae Kim)，憑藉其在百老匯復排華裔劇作家黃哲倫(David Henry Hwang)經典劇作「黃面孔」(Yellow Face)，成為東尼獎78年歷史上，第一位獲得「最佳話劇男主角」提名的亞洲人。

「我可以想像很多事情，但我沒有想像過黃哲倫的這情況，」金大賢說，「沒想過我會能夠跟他一起演出，希望我們都能獲得東尼獎提名，希望我們能互稱朋友。」

金大賢在2024年秋天，於限時重演的「黃面孔」中在百老匯環島劇院演出了諷刺版的黃哲倫。該劇同時也獲得「最佳復排話劇」提名，同劇2007年原班人馬的趙耀宗(Francis Jue)則獲得「最佳話劇男配角」的提名。

「黃面孔」創作靈感出自當年由白人演員演出百老匯音樂劇「西貢小姐」(Miss Saigon)中亞裔皮條客一角的爭議；黃哲倫在此基礎上創作這部喜劇，通過虛構的劇情探討種族身分和文化歧視。

對多年來一直在致力於倡導提高亞裔代表性的金大賢來說，這項提名可以說是最棒的回報；他在新冠肺炎疫情的高峰時，就經常在媒體上公開反對針對亞裔的仇恨。

金大賢是本屆獲得提名的七名亞裔表演者之一；目前東尼獎史上也只有三名亞裔演員拿下過表演類獎項：「西貢小姐」的莉亞莎隆嘉(Lea Salonga)，「國王與我」(The King and I)的露西安邁爾斯(Ruthie Ann Miles)和黃哲倫得獎劇作「蝴蝶君」的黃榮亮(BD Wong)。

亞裔演員 百老匯 韓裔

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