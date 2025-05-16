58歲莎瑪海耶克超辣泳裝照 登封體育畫報

莎瑪海耶克登上「體育畫報泳裝版」封面。(取材自Instagram)

墨西哥 裔好萊塢 女星莎瑪海耶克(Salma Hayek Pinault)最新成就，登上「體育畫報泳裝版」(Sports Illustrated Swimsuit Edition)封面。

這位在9月滿58歲的「Gucci：豪門謀殺案」(House of Gucci)墨西哥裔好萊塢女星，在最新的體育畫報泳裝版封面驚艷亮相；莎瑪海耶克日前上「今日秀」(TODAY)，獨家分享她這次的封面照片。

「我以前常會看這本雜誌，看看登上封面的新進漂亮、當下最紅的女孩是誰，」她告訴主持人格斯里(Savannah Guthrie)和麥爾文(Craig Melvin)，「但我從沒想過我能登上封面。因為他們看起來不像我。我的身材也不是模特兒的類型。我從沒想過有這可能，可是現在，在我58歲的時候發生了，真的很令人震驚。 」

在這張最新出爐的性感封面上，莎瑪海耶克身穿由哥倫比雅設計師奧爾蒂斯(Johanna Ortiz)設計的綠色比基尼，帶著洛杉磯 設計師艾許(Jacquie Aiche)設計的項鍊和「身體鍊」(body chain)，跪在水及腰的泳池中。

莎瑪海耶克表示，當受邀擔任封面女郎時，她經歷了一點「冒名頂替症候群」(Imposter syndrome)，在取得成就時產生自我懷疑，但最終還是同意了。她的照片是在家鄉墨西哥所拍攝，莎瑪海耶克則是用「神奇」來形容這整個經歷。