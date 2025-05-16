我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

吳彥祖爆加入「蜘蛛人4」 化身華人大反派

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳彥祖被爆將演出「蜘蛛人4」。(圖／迪士尼提供)
吳彥祖被爆將演出「蜘蛛人4」。(圖／迪士尼提供)

漫威超級英雄電影「蜘蛛人：重生日」(Spider-Man: Brand New Day，簡稱「蜘蛛人4」)即將於今年8月在英國開拍，除了原有主角「小蜘蛛」湯姆霍蘭德(Tom Holland)與女友千黛亞(Zendaya)之外，外傳新一集將加入多個新角色。

新角色據悉是華人大反派「Mr. Negative」，近日就有傳吳彥祖有機會加入漫威飾演這個反派角色，據悉漫威正物色一位年齡介於30歲至50歲的亞洲男演員，而現年50歲的吳彥祖符合漫威的條件，不過暫時漫威還未作出最後決定。

「蜘蛛人4」將由「尚氣與十環幫傳奇」的導演Destin Daniel Cretton執導，不過吳彥祖接受訪時則否認將參與「蜘蛛人4」，但也有一說漫威向來保密防諜，沒有到最後一刻誰都不敢說自己有參演。

「蜘蛛人4」故事發生在「復仇者聯盟：末日之戰」(Avengers: Doomsday)之後，「蜘蛛人」Peter Parker決定退下火線重回大學讀書，但新恐怖勢力危害他的朋友，Peter被迫復出對抗惡勢力，電影預計2026年7月上映。

蜘蛛人 漫威 復仇者聯盟

上一則

「山忌黃衣小飛俠」片場太靈異 劉以豪拍到想逃

下一則

58歲莎瑪海耶克超辣泳裝照 登封體育畫報

延伸閱讀

電玩「吃豆人」45周年 化身超萌甜點

電玩「吃豆人」45周年 化身超萌甜點
吳彥祖驚爆加入「蜘蛛人4」鎖定演出華人大反派

吳彥祖驚爆加入「蜘蛛人4」鎖定演出華人大反派
奧斯卡女星李靜開館授徒 功夫是華人進好萊塢必修課

奧斯卡女星李靜開館授徒 功夫是華人進好萊塢必修課
香港金像獎／郭富城帥登紅毯搶影帝 同場撞吳彥祖拚帥

香港金像獎／郭富城帥登紅毯搶影帝 同場撞吳彥祖拚帥

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣