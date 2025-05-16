吳彥祖爆加入「蜘蛛人4」 化身華人大反派

吳彥祖被爆將演出「蜘蛛人4」。(圖／迪士尼提供)

漫威 超級英雄電影「蜘蛛人 ：重生日」(Spider-Man: Brand New Day，簡稱「蜘蛛人4」)即將於今年8月在英國開拍，除了原有主角「小蜘蛛」湯姆霍蘭德(Tom Holland)與女友千黛亞(Zendaya)之外，外傳新一集將加入多個新角色。

新角色據悉是華人大反派「Mr. Negative」，近日就有傳吳彥祖有機會加入漫威飾演這個反派角色，據悉漫威正物色一位年齡介於30歲至50歲的亞洲男演員，而現年50歲的吳彥祖符合漫威的條件，不過暫時漫威還未作出最後決定。

「蜘蛛人4」將由「尚氣與十環幫傳奇」的導演Destin Daniel Cretton執導，不過吳彥祖接受訪時則否認將參與「蜘蛛人4」，但也有一說漫威向來保密防諜，沒有到最後一刻誰都不敢說自己有參演。

「蜘蛛人4」故事發生在「復仇者聯盟 ：末日之戰」(Avengers: Doomsday)之後，「蜘蛛人」Peter Parker決定退下火線重回大學讀書，但新恐怖勢力危害他的朋友，Peter被迫復出對抗惡勢力，電影預計2026年7月上映。