阿湯哥「不可能8」坎城首映玩瘋 女星疑違規「真空」走紅毯

湯姆克魯斯(左二)和「不可能的任務：最終清算」龐·克萊門捷夫(右二)現身，但她疑似違反「禁裸令」。(美聯社)

第78屆坎城影展 開幕，62歲「阿湯哥 」湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的動作片「不可能的任務」第八集「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible – The Final Reckoning)在影展舉辦世界首映。他一身帥氣踏上紅毯，一同演出的法國女星龐·克萊門捷夫(Pom Klementieff)不甩「禁裸令」，沒穿內衣「真空」踏紅毯。

前來參加首映的51歲名模海蒂克隆(Heidi Klum)雖然沒有穿透視裝，但她把上圍擠到極限大，和35歲老公在紅毯曬恩愛，有身材就是焦點，還是成功創造話題。中國網紅萬千惠開幕就以誇張禮服亂入被痛批，阿湯哥的場她就比較收斂，她表示，有問過主辦禮服合格才出場，並沒有違規。

阿湯哥和演員群開心享受這屬於他們的這一晚，全員開心玩自拍，海莉・艾特沃(Hayley Atwell)穿著寬大的荷葉邊紅色禮服，看起來容光煥發。阿湯哥還不停和她講悄悄話，全場氣氛和樂融融。

「不可能的任務：最終清算」導演和演員們大玩自拍。（路透）

阿湯哥和和36歲的「龐德女郎」安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)爆戀情，多次帶她出席活動，但這次卻沒有帶她到坎城，外界認為阿湯哥可能不希望電影被模糊焦點。