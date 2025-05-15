阿湯哥「不可能8」坎城首映玩瘋 女星疑違規「真空」走紅毯
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第78屆坎城影展開幕，62歲「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的動作片「不可能的任務」第八集「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible – The Final Reckoning)在影展舉辦世界首映。他一身帥氣踏上紅毯，一同演出的法國女星龐·克萊門捷夫(Pom Klementieff)不甩「禁裸令」，沒穿內衣「真空」踏紅毯。
前來參加首映的51歲名模海蒂克隆(Heidi Klum)雖然沒有穿透視裝，但她把上圍擠到極限大，和35歲老公在紅毯曬恩愛，有身材就是焦點，還是成功創造話題。中國網紅萬千惠開幕就以誇張禮服亂入被痛批，阿湯哥的場她就比較收斂，她表示，有問過主辦禮服合格才出場，並沒有違規。
阿湯哥和演員群開心享受這屬於他們的這一晚，全員開心玩自拍，海莉・艾特沃(Hayley Atwell)穿著寬大的荷葉邊紅色禮服，看起來容光煥發。阿湯哥還不停和她講悄悄話，全場氣氛和樂融融。
阿湯哥和和36歲的「龐德女郎」安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)爆戀情，多次帶她出席活動，但這次卻沒有帶她到坎城，外界認為阿湯哥可能不希望電影被模糊焦點。
今年的坎城影展是在川普宣布要對在海外拍攝電影徵收100％關稅之後舉辦，也讓很多前來參展、賣片的電影公司頭很大，因為關稅問題有可能造成電影成本的增加，讓不少電影人都很擔心電影無法讓全世界看到。
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