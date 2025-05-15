「小美人魚」海莉貝利遭前男友家暴 抓頭撞方向盤門牙碎裂

「小美人魚」海莉貝利驚傳遭家暴。(路透)

演出迪士尼 真人版電影「小美人魚」(The Little Mermaid)的美國女星海莉貝利(Halle Bailey)，與饒舌歌手男友小達里爾·德韋恩·格蘭伯里(Darryl Dwayne Granberry Jr，簡稱DDG)生下一子Halo，但兩人在去年10月宣布分手，不過近日海莉貝利驚爆遭前男友家暴，並已報警申請保護令。

海莉貝利向警方表示，自己在今年1月被已分手的DDG虐打，當時DDG到自己與兒子的住處，兩人正要討論探訪兒子的時間，當時海莉貝利將兒子抱著坐上DDG的汽車，沒想到DDG突然情緒失控對海莉貝利動手。

而期間海莉貝利被DDG拉扯頭髮，並將她的頭撞向方向盤，導致門牙碎裂，手臂更出現多處瘀青，兒子Halo當時也嚇到狂叫。海莉貝利表示，自己當時感到害怕與疼痛，但由於擔心兒子的安全，只能繼續留在車上不停地哭泣，眼睜睜地看著車子開往DDG的家中。

另外，海莉貝利也控訴，其實在今年3月時，自己已多次收到前男友DDG的訊息騷擾，並懷疑她與別人上床。據了解，海莉貝利已向洛杉磯 警方報案，並成功向法庭申請她與兒子的保護令。