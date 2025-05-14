「超人」全新女友身分曝光 甜蜜壁咚大方放閃

新任「超人」大衛科倫斯韋與瑞秋布羅斯納安在片中有親密接觸。(圖／華納提供)

由導演詹姆斯岡恩打造的全新「超人」電影，今（15）日釋出正式海報與最新預告！新任「超人」大衛科倫斯韋在海報上身穿招牌紅藍配色服裝，雙手在胸前交叉展現出自信模樣，面帶熱情笑容更散發有如鄰家大男孩般的陽光氣質，可說是歷代最親民的超人形象，為這個經典IP帶來煥然一新的感受。

預告畫面也首度曝光他與同事兼情人「露薏絲蓮恩」的甜蜜互動，超人大方在家讓女友採訪，竟引發兩人上演情侶鬥嘴戲碼，預告最後更出現一隻宛如哥吉拉的異形怪獸入侵大都會 ，超人從一團火球中衝向天際，與新登場的角色們勇敢挺身對抗，在空中展開一場激烈大戰。

「超人」最新預告開頭便是新任「超人」大衛科倫斯韋對著飾演女友「露薏絲蓮恩」的金球獎 視后瑞秋布羅斯納安超親密壁咚，兩人面對面距離超近，眼神之間流露濃濃愛意，看得粉絲臉紅心跳，言談中卻也透露出超人近期的行為飽受抨擊，即便阻止戰爭、拯救許多生命，這些正義行動卻備受質疑。

同時，新任「超人」更遭到史上最帥反派雷克斯路瑟（尼可拉斯霍特 飾）抨擊「他不是人類，他是異類！卻成為舉世關注的焦點，我絕對不接受！」，超人的孤獨堡壘還被邪惡勢力偷襲，靠著首度登場的「超狗」氪普托飛奔救場，化身最可愛也最可靠夥伴，幫助超人堅守家園。

除了正、反派的精彩交鋒，「超人」最新預告也出現動人情誼，超人回到從小長大的農場與養父母重逢，養父更溫馨給予建言「你的選擇，你的行為，定義了你這個人」為超人打氣，父子互相扶持的畫面相當令人動容。