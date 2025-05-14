阿湯憶當年巧遇達斯汀霍夫曼 得以演出「雨人」

阿湯哥未出名前其實也是一名追星族。（路透）

「阿湯哥 」湯姆克魯斯 (Tom Cruise)叱吒影壇40年，但其實未出名前也是一名追星族，看到好萊塢 偶像立馬變成小粉絲。

為宣傳「不可能的任務」(Mission: Impossible)新片出席倫敦英國電影協會(BFI)活動的阿湯哥透露，當初多虧妹妹凱斯(Cass)的鼓勵，才讓他獲得演出電影「雨人」(Rain Man)的機會。

娛樂媒體「綜藝」(Variety)報導，1984年當時年僅22歲的阿湯哥與妹妹正在紐約市一家餐廳用餐時，妹妹發現一張頗為熟悉的臉孔，正是大名鼎鼎的好萊塢影星達斯汀霍夫曼(Dustin Hoffman)。

當時在紐約演出「推銷員之死」(Death of a Salesman)的霍夫曼就站在餐廳外面點外賣，於是妹妹催促阿湯哥去跟霍夫曼自我介紹，但阿湯哥對於是否要打擾這位演員猶豫不決，不過妹妹仍堅持他上前打招呼。

妹妹說：「你不去打招呼的話，我就去告訴他你是誰。」阿湯哥趕緊回道：「他不認識我的，那樣會很丟臉。」

阿湯哥最後因為不堪妹妹一再說服，於是心不甘、情不願走向霍夫曼，不料霍夫曼立即認出他並熱情打招呼，阿湯哥回憶當時表示：「當我離開時，他說：『我想跟你一起拍部電影』，我說：『那會很棒，先生』。」

阿湯哥告訴現場觀眾：「就是這樣，然後大約一年後，他就送來『雨人』的劇本。」

1986年阿湯哥因演出「捍衛戰士」(Top Gun)和「金錢本色」(The Color of Money)兩部電影，開始走紅於好萊塢影壇；至於與霍夫曼意外相遇更是阿湯哥演藝生涯的重大轉捩點，因為「雨人」1988年上映後，大獲好評並贏得奧斯卡最佳影片，一舉奠定阿湯哥在影壇的超級巨星地位。