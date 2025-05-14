坎城影展禁裸破功 她倆袒胸秀乳照露不誤

名模貝拉·哈蒂偷偷秀側乳，有違規嫌疑。（歐新社）

第78屆坎城影展 開幕，本屆最特別的就是祭出「禁裸令」，不希望女星穿著透視裝或是幾乎露點的禮服走紅毯而模糊焦點。

坎城影展紅毯向來是各國女星的「戰場」，穿什麼禮服還有裸露到什麼程度，都有機會一夕成名，但也因為這樣，為了成為焦點而不擇手段的人愈來愈多，甚至露點、透明裝，幾乎衣不蔽體踏上紅毯，讓影展變成限制級，美感全失。

法國女星費德莉綺·貝爾深Ｖ開到肚臍，好身材藏不住。（路透）

大多女星都乖乖遵守規定，但仍有兩位遊走在違規邊緣，28歲美國名模貝拉·哈蒂（Bella Hadid）一襲黑色禮服登場，側乳幾乎要掉出來，一轉身又大秀美背，一雙長腿也全看光，讓人目光不知道該放哪。

法國女星費德莉綺·貝爾(Frederique Bel)則是超級深V開到肚臍，腰部又挖空，一雙長腿任人看，疑似有違規的嫌疑。不過，這兩位還是成功闖關，並且還是成為最多人搶拍的焦點。

61歲法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）是本屆評審團主席，她穿上優雅的奶油白禮服登場，一度還以為是美麗的新娘。

首位黑人奧斯卡 影后荷莉貝瑞（Halle Berry）也是本屆評審之一，她坦言今年因為有「禁裸令」，讓她也受到很大影響，因為她向來不吝嗇大秀身材，她坦言：「為了遵守規矩只好換衣服。」

海蒂克隆(Heidi Klum)名模出身，又是變裝高手，不裸露就玩誇張路線，身穿粉色超長花瓣禮服登場，想要不看到她也很難，巧妙秀出誘人美腿，果然是高手。

此外，本屆「榮譽金棕櫚獎」（Honorary Palme d'Or）頒予81歲好萊塢 傳奇演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro），表彰他橫跨一甲子的卓越貢獻。勞勃狄尼洛帶著他45歲的妻子蒂芬妮一起踏在紅毯，享受這一份榮耀。

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐一身帥氣抵達影展，擔任終身成就獎頒獎人，他表示非常榮幸能參與這個榮耀時刻，全場歡呼不斷。