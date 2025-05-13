坎城影展／茱麗葉畢諾許帥氣現身 李奧納多擔任頒獎人

60歲法國影后茱麗葉畢諾許是本屆坎城影展評審團主席。（路透）

2025年第78屆坎城影將開幕，60歲法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）是本屆評審團主席，她今天以一身帥氣褲裝現身，全場歡聲雷動。首位黑人奧斯卡 影后荷莉貝瑞（Halle Berry）也抵達坎城出席評審團晚宴，更遵守了本屆的「禁裸令」以黑羽毛套裝亮相。

坎城影展 紅毯向來是各國女星的「戰場」，穿什麼禮服還有裸露到什麼程度，都有機會一夕成名，但也因為這樣，為了成為焦點而不擇手段的人愈來愈多，甚至露點、透明裝，幾乎衣不蔽體踏上紅毯，讓影展變成限制級，美感全失。

因此本屆主辦單位在「影展參與者行為守則」中，列出與會者著裝規定，禁止裸露穿著進入紅毯及影展場地，避免過去有人故意露點搶風頭的情況再度發生。

本屆影展星光熠熠，終身成就獎授予勞勃狄尼洛，大會已宣布由李奧納多狄卡皮歐擔任頒獎人，其他還有包含「暮光女」克莉絲汀史都華、史嘉蕾喬韓森與哈里斯狄金森將帶來導演處女作亮相「一種注目」單元。「金馬影后」舒淇與易烊千璽主演的電影「狂野時代」入圍主競賽單元，可望在紅毯一見女神風采。