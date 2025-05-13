貝克漢家族大分裂…繼次子愛上大哥前任 再爆婆媳鬧翻

布魯克林的妻子妮寇拉佩茲(右)傳和與婆婆維多利亞不和。(路透資料照片)

「足球金童」貝克漢 (David Beckham)本月2日迎接50歲大壽，慶生活動長達一個月，卻也引爆家族戰爭。26歲長子布魯克林 (Brooklyn Beckham)和妻子妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)，和貝克漢家族隔閡，知情人士向「時人」雜誌透露：「布魯克林和妮寇拉與家人之間確實存在一些緊張情勢。」

貝克漢二兒子羅密歐(Romeo Beckham)在家宴時高調帶女友金恩(Kim Turnbull)出席，但她其實是大哥布魯克林的「前任」，導致布魯克林氣到缺席家族活動，引爆家族史上最激烈內鬥，布魯克林不僅拒絕出席父親壽宴，更向弟弟撂下狠話：「只她在，我絕不出現！」也讓現任大嫂妮寇拉佩茲臉上無光。

22歲的羅密歐頂著「貝克漢家顏值擔當」光環，卻因新戀情徹底踩中家族禁忌，他高調交往的金恩，不僅是自己前女友的閨密，更是哥哥交往過的女朋友。更勁爆的是，布魯克林私下向友人痛批：「她當初接近我就別有用心，現在又盯上我弟弟！」而護愛心切的羅密歐則反嗆：「我的感情輪不到別人指手畫腳。」短短三個月兄弟倆從親密無間到反目成仇。

但也有一說這場家庭戰爭其實是「婆媳問題」，妮寇拉佩茲據一直以來無法與婆婆維多利亞(Victoria Beckham)相處，早在2022年，她與布魯克林的豪華婚禮上就已展露端倪。據說她擔心「辣妹」婆婆在婚禮上搶走風頭，拒絕讓婆婆插手婚宴，更在婚禮當天拒穿婆婆設計的作品，顯然早已結下梁子，雖然佩茲曾公開否認與婆婆不和的傳言，但外界認為身為超級富千金的她，絲毫不把婆婆放在眼裡。