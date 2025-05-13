我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台虐童致死「剴剴案」2惡保母各判無期徒刑、18年

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

貝克漢家族大分裂…繼次子愛上大哥前任 再爆婆媳鬧翻

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布魯克林的妻子妮寇拉佩茲(右)傳和與婆婆維多利亞不和。(路透資料照片)
布魯克林的妻子妮寇拉佩茲(右)傳和與婆婆維多利亞不和。(路透資料照片)

「足球金童」貝克漢(David Beckham)本月2日迎接50歲大壽，慶生活動長達一個月，卻也引爆家族戰爭。26歲長子布魯克林(Brooklyn Beckham)和妻子妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)，和貝克漢家族隔閡，知情人士向「時人」雜誌透露：「布魯克林和妮寇拉與家人之間確實存在一些緊張情勢。」

貝克漢二兒子羅密歐(Romeo Beckham)在家宴時高調帶女友金恩(Kim Turnbull)出席，但她其實是大哥布魯克林的「前任」，導致布魯克林氣到缺席家族活動，引爆家族史上最激烈內鬥，布魯克林不僅拒絕出席父親壽宴，更向弟弟撂下狠話：「只她在，我絕不出現！」也讓現任大嫂妮寇拉佩茲臉上無光。

22歲的羅密歐頂著「貝克漢家顏值擔當」光環，卻因新戀情徹底踩中家族禁忌，他高調交往的金恩，不僅是自己前女友的閨密，更是哥哥交往過的女朋友。更勁爆的是，布魯克林私下向友人痛批：「她當初接近我就別有用心，現在又盯上我弟弟！」而護愛心切的羅密歐則反嗆：「我的感情輪不到別人指手畫腳。」短短三個月兄弟倆從親密無間到反目成仇。

但也有一說這場家庭戰爭其實是「婆媳問題」，妮寇拉佩茲據一直以來無法與婆婆維多利亞(Victoria Beckham)相處，早在2022年，她與布魯克林的豪華婚禮上就已展露端倪。據說她擔心「辣妹」婆婆在婚禮上搶走風頭，拒絕讓婆婆插手婚宴，更在婚禮當天拒穿婆婆設計的作品，顯然早已結下梁子，雖然佩茲曾公開否認與婆婆不和的傳言，但外界認為身為超級富千金的她，絲毫不把婆婆放在眼裡。

消息人士強調：「這段關係絕對還沒到無法挽回的地步。貝克漢和老婆一定愛著他們的孩子，也會一直在他身邊。他們只是感到受傷和失望，因為布魯克林現在完全不再參與家庭生活。」

貝克漢和妻子維多利亞(右)。(路透資料照片)
貝克漢和妻子維多利亞(右)。(路透資料照片)

布魯克林 貝克漢

上一則

67歲音樂人韓賢光打羽球昏倒 搶救多日仍病逝

下一則

坎城影展阻搶鏡歪風 開幕前夕頒「禁裸令」引爆話題

延伸閱讀

06足球夏令營全面啟動五大地點6/30同步開課現正招生 凡5/31前團報可享優惠

06足球夏令營全面啟動五大地點6/30同步開課現正招生 凡5/31前團報可享優惠
斯靜格訪8大道 承諾當選將積極與社區對話

斯靜格訪8大道 承諾當選將積極與社區對話
班森賀華人社區服務中心 百人同慶母親節

班森賀華人社區服務中心 百人同慶母親節
美國亞裔婦女聯合總會 母親節感謝晚宴 向劉文健母親致敬

美國亞裔婦女聯合總會 母親節感謝晚宴 向劉文健母親致敬

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則