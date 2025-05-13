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坎城影展阻搶鏡歪風 開幕前夕頒「禁裸令」引爆話題

記者陳穎／綜合報導
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貝拉哈蒂德去年以一襲無內衣的透明禮服引發話題。(路透資料照片)
貝拉哈蒂德去年以一襲無內衣的透明禮服引發話題。(路透資料照片)

2025年第78屆坎城影展於14日開幕，由於過去太多女星穿著太過裸露禮服走星光，導致主辦單位祭出「禁裸令」新規定，要求與會來賓禁止裸露或過分暴露穿著，進入紅毯及影展場地。

坎城影展紅毯，向來是各國女星的「戰場」，穿什麼禮服還有裸露到什麼程度，都有機會一夕成名，但也因為這樣，為了成名而不擇手段的人愈來愈多，甚至露點、透明裝，幾乎衣不蔽體踏上紅毯，讓影展變成限制級，美感盡失。

因此本屆主辦單位在「影展參與者行為守則」中，列出與會者著裝規定，禁止裸露穿著進入紅毯及影展場地，避免過去有人故意露點、搶鋒頭的情況再度發生。

近年，美國辣模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)曾數度以透明或深V禮服登場，去年更在川普傳記片「狂人法則」(The Apprentice)首映會上，以一襲無內衣的透明棕色晚禮服引發話題，如今頒發「禁裸令」，正意味坎城影展決意將影展焦點回歸電影本身。

盡管新規引發熱議，本屆坎城影展依舊星光熠熠，包括「暮光女」克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)、史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)與哈里斯迪金森(Harris Dickinson)將帶來導演處女作於「一種注目」亮相；湯姆克魯斯(Tom Cruise)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)與昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)等老將也將重返紅毯。

而「金馬影后」舒淇與易烊千璽主演的「狂野時代」，入圍主競賽單元，可望能在紅毯一見女神風采，可惜的是，男神金城武主演的「風火山林」入選本屆「午夜放映」，但已確定不會出席本屆盛會。

據金城武的經紀人表示，「因為我們之前已經有其他的工作安排，坎城宣布的時候，已經沒辦法調動，所以沒辦法出席這次坎城首映禮了」。 

金城武傳出不會參加本次的坎城影展。(取材自微博)
金城武傳出不會參加本次的坎城影展。(取材自微博)

坎城影展 金城武 湯姆克魯斯

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