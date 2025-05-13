「罪人」大賣座但取材地沒戲院 鎮民醞釀辦放映會

「罪人」近日稱霸北美票房。(取材自IMDb)

密西西比州 克拉克斯代爾市(Clarksdale)是近期熱門電影「罪人」(Sinners)背景設定的靈感來源，但這座人口約1.8萬人的小城竟沒有電影院 ，於是社區活動籌辦人亞伯羅(Tyler Yarbrough)出面請求片商為當地主辦一場電影放映會。

亞伯羅及克拉克斯代爾市長艾斯皮(Chuck Espy)近日上有線電視新聞網(CNN)節目「Art is Life」分享，表達他們對於舉辦放映會的期望。亞伯羅說：「克拉克斯代爾離電影院很遠」，他必須開車一個半小時才能找到電影院。

艾斯皮指出，人口衰減及缺乏資金是克拉克斯代爾兩家電影院關閉的主要原因，「我真的很期待能有這一可能，演員來到這裡，讓大家有機會體驗真正的感受和真正的對話，所以他們可以沉浸在這個國家未看過的體驗。」當地有許多人都在想辦法促成這一活動。

雖然艾斯皮和亞伯羅都未提到是否有任何關於放映會的計畫已經定案，但亞伯羅提到他與華納兄弟影業高層已經有過幾次對談，他表示放映會感覺很有希望在現在到六月節這段期間舉行，但沒有已確認的細節。

「罪人」由「黑豹」(Black Panther)導演萊恩庫格勒(Ryan Coogler)執導，麥可·B·喬丹 (Michael B. Jordan)一人分飾兩角，該片近期稱霸北美票房，且獲得許多正面評價。

在「罪人」電影中，1930年代的密西西比州是一個迅速蓬勃發展的地方，藍調在這裡誕生，片中角色在移動的車上和娛樂場所表演。

艾斯皮說：「克拉克斯代爾是一個大熔爐，這裡有許多人來自紐西蘭、澳洲和世界各地，來聽真正風格的藍調音樂。」

亞伯羅也提到，可以的話，他希望能說服「罪人」製作團隊和演員不僅只是來參與放映會和座談會，還能探索克拉克斯代爾的當代風情。