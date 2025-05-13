我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

「罪人」大賣座但取材地沒戲院 鎮民醞釀辦放映會

編譯徐薏茹／綜合報導
「罪人」近日稱霸北美票房。(取材自IMDb)
「罪人」近日稱霸北美票房。(取材自IMDb)

密西西比州克拉克斯代爾市(Clarksdale)是近期熱門電影「罪人」(Sinners)背景設定的靈感來源，但這座人口約1.8萬人的小城竟沒有電影院，於是社區活動籌辦人亞伯羅(Tyler Yarbrough)出面請求片商為當地主辦一場電影放映會。

亞伯羅及克拉克斯代爾市長艾斯皮(Chuck Espy)近日上有線電視新聞網(CNN)節目「Art is Life」分享，表達他們對於舉辦放映會的期望。亞伯羅說：「克拉克斯代爾離電影院很遠」，他必須開車一個半小時才能找到電影院。

艾斯皮指出，人口衰減及缺乏資金是克拉克斯代爾兩家電影院關閉的主要原因，「我真的很期待能有這一可能，演員來到這裡，讓大家有機會體驗真正的感受和真正的對話，所以他們可以沉浸在這個國家未看過的體驗。」當地有許多人都在想辦法促成這一活動。

雖然艾斯皮和亞伯羅都未提到是否有任何關於放映會的計畫已經定案，但亞伯羅提到他與華納兄弟影業高層已經有過幾次對談，他表示放映會感覺很有希望在現在到六月節這段期間舉行，但沒有已確認的細節。

「罪人」由「黑豹」(Black Panther)導演萊恩庫格勒(Ryan Coogler)執導，麥可·B·喬丹(Michael B. Jordan)一人分飾兩角，該片近期稱霸北美票房，且獲得許多正面評價。

在「罪人」電影中，1930年代的密西西比州是一個迅速蓬勃發展的地方，藍調在這裡誕生，片中角色在移動的車上和娛樂場所表演。

艾斯皮說：「克拉克斯代爾是一個大熔爐，這裡有許多人來自紐西蘭、澳洲和世界各地，來聽真正風格的藍調音樂。」

亞伯羅也提到，可以的話，他希望能說服「罪人」製作團隊和演員不僅只是來參與放映會和座談會，還能探索克拉克斯代爾的當代風情。

電影院 密西西比州 喬丹

上一則

曾敬驊「話太少」常被當怪咖 27歲學會放過自己

下一則

67歲音樂人韓賢光打羽球昏倒 搶救多日仍病逝

延伸閱讀

周末票房 「雷霆特攻隊*」蟬聯冠軍 再勝「罪人」

周末票房 「雷霆特攻隊*」蟬聯冠軍 再勝「罪人」
MLB／太空人麥卡勒敗投收到死亡威脅 教頭：非常非常難過

MLB／太空人麥卡勒敗投收到死亡威脅 教頭：非常非常難過
阿湯哥自掏腰包買票 不看「不可能的任務」竟是這部片

阿湯哥自掏腰包買票 不看「不可能的任務」竟是這部片
聯準會理事庫格勒：關稅的影響恐超出預期 支持維持利率穩定

聯準會理事庫格勒：關稅的影響恐超出預期 支持維持利率穩定

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則