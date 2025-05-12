「強哥前妻」安柏赫德喜迎龍鳳胎 成單親三寶媽

安柏赫德宣布生下龍鳳胎，成為三寶媽。(取材自Instagram)

好萊塢 女星安柏赫德(Amber Heard)和前夫「強哥」強尼戴普(Johnny Depp)世紀官司鬧得沸沸揚揚，2022年6月陪審團裁定強尼戴普勝訴，安柏赫德須賠1035萬元，演藝事業大受影響，連「水行俠2」(Aquaman)都沒有宣傳，乾脆離開美國，從2022年息影定居西班牙。

安柏赫德在西班牙享受育兒生活，女兒是在2021年透過代理孕母 生下，4歲女兒翁納佩姬赫德(Oonagh Paige Heard)甜美可愛，在她和強尼戴普風暴之後，也成為她最重要的精神支柱。日前傳出安柏赫德即將迎來第二胎，發言人也證實：「現在還處於懷孕初期。」不過，不僅「精主」一樣成謎，這一胎是自己懷孕還是依舊找代理孕母，發言人都未透露。

如今她終於在母親節 宣布好消息，第二胎還龍鳳胎，一口氣升格為三寶媽。她說：「2025年的母親節將是我永遠不會忘記的一個節。今年，我無比高興地慶祝我多年來努力建立的家庭的圓滿結束。今天我正式宣布，我迎來了一對雙胞胎，他們是赫德家族的成員。我的女兒艾格尼絲(Agnes)和兒子歐申(Ocean)讓我得到永遠的滿足。」