我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

「強哥前妻」安柏赫德喜迎龍鳳胎 成單親三寶媽

記者陳穎／綜合報導
安柏赫德宣布生下龍鳳胎，成為三寶媽。(取材自Instagram)
安柏赫德宣布生下龍鳳胎，成為三寶媽。(取材自Instagram)

好萊塢女星安柏赫德(Amber Heard)和前夫「強哥」強尼戴普(Johnny Depp)世紀官司鬧得沸沸揚揚，2022年6月陪審團裁定強尼戴普勝訴，安柏赫德須賠1035萬元，演藝事業大受影響，連「水行俠2」(Aquaman)都沒有宣傳，乾脆離開美國，從2022年息影定居西班牙。

安柏赫德在西班牙享受育兒生活，女兒是在2021年透過代理孕母生下，4歲女兒翁納佩姬赫德(Oonagh Paige Heard)甜美可愛，在她和強尼戴普風暴之後，也成為她最重要的精神支柱。日前傳出安柏赫德即將迎來第二胎，發言人也證實：「現在還處於懷孕初期。」不過，不僅「精主」一樣成謎，這一胎是自己懷孕還是依舊找代理孕母，發言人都未透露。

如今她終於在母親節宣布好消息，第二胎還龍鳳胎，一口氣升格為三寶媽。她說：「2025年的母親節將是我永遠不會忘記的一個節。今年，我無比高興地慶祝我多年來努力建立的家庭的圓滿結束。今天我正式宣布，我迎來了一對雙胞胎，他們是赫德家族的成員。我的女兒艾格尼絲(Agnes)和兒子歐申(Ocean)讓我得到永遠的滿足。」

母親節 代理孕母 好萊塢

上一則

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄暴瘦判若兩人

下一則

甜茶驚爆秘密求婚 女友凱莉詹納大秀鴿子蛋

延伸閱讀

佛誕、母親節與慈濟日合一 祈願社區平安

佛誕、母親節與慈濟日合一 祈願社區平安
華人聚餐開心過母親節 盡量避談關稅

華人聚餐開心過母親節 盡量避談關稅
紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本

紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本
這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮

這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查