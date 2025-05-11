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「紙牌屋」名導詹姆斯佛利不敵腦癌 71歲睡夢中離世

娛樂新聞組／綜合報導
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詹姆斯佛利驚傳在洛杉磯家中病逝。(美聯社)
詹姆斯佛利驚傳在洛杉磯家中病逝。(美聯社)

曾執導「格雷的五十道陰影」(Fifty Shades of Grey)、「紙牌屋」(House of Cards)的知名導演詹姆斯佛利(James Foley)日前驚傳在洛杉磯家中病逝，享壽71歲，詹姆斯佛利的發言人也證實了死訊。

根據BBC報導指出，詹姆斯佛利患有腦癌，多年來不斷和病魔抗爭，最終在洛杉磯住家中安詳離世，不過真正的死因仍是未知數。

詹姆斯佛利早期與瑪丹娜合作過MV，接著執導過各種不同類型的電影，甚至與周潤發合作過「魔鬼英豪」(The Corruptor)。但最知名的還是長達12季的Netflix影集「紙牌屋」，奠定了詹姆斯佛利的影壇地位。另外，詹姆斯佛利在電影「格雷的五十道陰影」首集後，接手薩姆泰勒詹森執導續集，也繳出亮眼票房成績。

另外，熱門影集「依隨你心」 (When Calls the Heart)男星納撒尼爾佩爾蒂埃(Nathaniel Pelletier)驚傳過世，享年53歲。劇組悲痛證實，他在4月11日獨自在家中時過世。

他的友人形容，他是一位善良的父親和朋友，他的去世「在認識他的人的心中留下了一個大洞」。訃聞寫道：「他的慷慨和非凡的職業道德感動了許多人。每當需要幫助時，他總是會伸出援手，而且大多數時候，都是在別人開口之前。他魅力十足，喜歡結識新朋友，總是用燦爛的笑容和熱情的握手來迎接他們。」

男星納撒尼爾·佩爾蒂埃過世，享年53歲。(取材自Instagram)
男星納撒尼爾·佩爾蒂埃過世，享年53歲。(取材自Instagram)

洛杉磯 周潤發 瑪丹娜

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