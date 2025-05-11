「紙牌屋」名導詹姆斯佛利不敵腦癌 71歲睡夢中離世

詹姆斯佛利驚傳在洛杉磯家中病逝。(美聯社)

曾執導「格雷的五十道陰影」(Fifty Shades of Grey)、「紙牌屋」(House of Cards)的知名導演詹姆斯佛利(James Foley)日前驚傳在洛杉磯 家中病逝，享壽71歲，詹姆斯佛利的發言人也證實了死訊。

根據BBC報導指出，詹姆斯佛利患有腦癌，多年來不斷和病魔抗爭，最終在洛杉磯住家中安詳離世，不過真正的死因仍是未知數。

詹姆斯佛利早期與瑪丹娜 合作過MV，接著執導過各種不同類型的電影，甚至與周潤發 合作過「魔鬼英豪」(The Corruptor)。但最知名的還是長達12季的Netflix影集「紙牌屋」，奠定了詹姆斯佛利的影壇地位。另外，詹姆斯佛利在電影「格雷的五十道陰影」首集後，接手薩姆泰勒詹森執導續集，也繳出亮眼票房成績。

另外，熱門影集「依隨你心」 (When Calls the Heart)男星納撒尼爾佩爾蒂埃(Nathaniel Pelletier)驚傳過世，享年53歲。劇組悲痛證實，他在4月11日獨自在家中時過世。