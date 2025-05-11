「星際寶貝」真人版電影 情節大改遭粉絲抵制

迪士尼動畫電影「星際寶貝」推出真人版，但不少網友質疑獨眼霹靂竟然放棄女裝。(美聯社)

迪士尼 (Walt Disney Company)本月推出真人版電影「星際寶貝：史迪奇」(Lilo & Stitch)，不過預告片提前透露原版電影情節被更改，遭到粉絲群起反彈，紛紛在網路表達不滿，甚至揚言杯葛新片。

每日郵報(Daily Mail)報導，迪士尼風靡全球的動畫電影「星際寶貝」暌違23年後推出真人版，預定本月23日上映，不過預告片讓部分劇情提前曝光，引起軒然大波。

動畫電影的強霸博士(Dr. Jumba Jookiba)與獨眼霹靂(Agent Pleakley)在企圖拯救史迪奇(Stitch)過程中，喬裝打扮成人類，其中獨眼霹靂更是穿裙子、戴女性假髮，如今真人版電影的獨眼霹靂竟然放棄女裝、喬裝成男子。

有網友在社群平台TikTok 詢問新片導演坎普(Dean Fleischer Camp)：「為什麼獨眼霹靂不穿那件裙子？」導演對著鏡頭回答道：「我只能說，我盡力了。」

得知獨眼霹靂不再喬扮女生，讓粉絲感到傷心難過紛紛留言：「顧及當前政治氛圍，迪士尼不想這麼做也不足為奇」、「我很傷心，但我不會怪導演、我會怪迪士尼。」還有粉絲留言坦承：「已經不想看電影了，對吧」、「如果迪士尼害怕加入變裝元素，讓你覺得可恥，為何還要去看呢」。

甚至有網友痛批迪士尼：「如果迪士尼不讓獨眼霹靂戴假髮、穿裙子，真是太膽小，一部20多年前觀眾看的電影不可能比現在觀眾的接受度更高，我們真的在倒退。」

於是社群平台出現抵制聲浪，有網友指出：「如果迪士尼不給獨眼霹靂戴波波頭、穿裙子，我就堅決抵制，我是認真的」、「我不打算去看這部電影，因為他們改變了」。