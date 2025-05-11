我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

紐時：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美干預調停

「星際寶貝」真人版電影 情節大改遭粉絲抵制

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪士尼動畫電影「星際寶貝」推出真人版，但不少網友質疑獨眼霹靂竟然放棄女裝。(美聯社)
迪士尼動畫電影「星際寶貝」推出真人版，但不少網友質疑獨眼霹靂竟然放棄女裝。(美聯社)

迪士尼(Walt Disney Company)本月推出真人版電影「星際寶貝：史迪奇」(Lilo & Stitch)，不過預告片提前透露原版電影情節被更改，遭到粉絲群起反彈，紛紛在網路表達不滿，甚至揚言杯葛新片。

每日郵報(Daily Mail)報導，迪士尼風靡全球的動畫電影「星際寶貝」暌違23年後推出真人版，預定本月23日上映，不過預告片讓部分劇情提前曝光，引起軒然大波。

動畫電影的強霸博士(Dr. Jumba Jookiba)與獨眼霹靂(Agent Pleakley)在企圖拯救史迪奇(Stitch)過程中，喬裝打扮成人類，其中獨眼霹靂更是穿裙子、戴女性假髮，如今真人版電影的獨眼霹靂竟然放棄女裝、喬裝成男子。 

有網友在社群平台TikTok詢問新片導演坎普(Dean Fleischer Camp)：「為什麼獨眼霹靂不穿那件裙子？」導演對著鏡頭回答道：「我只能說，我盡力了。」

得知獨眼霹靂不再喬扮女生，讓粉絲感到傷心難過紛紛留言：「顧及當前政治氛圍，迪士尼不想這麼做也不足為奇」、「我很傷心，但我不會怪導演、我會怪迪士尼。」還有粉絲留言坦承：「已經不想看電影了，對吧」、「如果迪士尼害怕加入變裝元素，讓你覺得可恥，為何還要去看呢」。

甚至有網友痛批迪士尼：「如果迪士尼不讓獨眼霹靂戴假髮、穿裙子，真是太膽小，一部20多年前觀眾看的電影不可能比現在觀眾的接受度更高，我們真的在倒退。」

於是社群平台出現抵制聲浪，有網友指出：「如果迪士尼不給獨眼霹靂戴波波頭、穿裙子，我就堅決抵制，我是認真的」、「我不打算去看這部電影，因為他們改變了」。

迪士尼的作品近年來積極推動多元化，今年3月上映的真人版電影「白雪公主」(Snow White)，挑選拉丁裔女星瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)飾演白雪公主，還有七個小矮人(Seven Dwarfs)也變成一群身高、性別、種族各異其趣的「神奇生物」，引發保守派強烈反彈。

迪士尼動畫電影「星際寶貝」推出真人版，但不少網友質疑獨眼霹靂竟然放棄女裝。(取材...
迪士尼動畫電影「星際寶貝」推出真人版，但不少網友質疑獨眼霹靂竟然放棄女裝。(取材自IMDb)

迪士尼 Disney TikTok

上一則

易烊千璽殺進坎城 打敗胡歌、梁朝偉寫這項紀錄

下一則

李安20秒「世紀擁抱」 章子怡熱情告白「這是愛」

延伸閱讀

迪士尼Disney+第二財季訂戶意外成長 上修全年財測

迪士尼Disney+第二財季訂戶意外成長 上修全年財測
第7座迪士尼樂園 將落腳阿布達比 15年來首個新主題樂園開發案

第7座迪士尼樂園 將落腳阿布達比 15年來首個新主題樂園開發案
15年來首次…迪士尼進軍中東 開發「阿布達比迪士尼」

15年來首次…迪士尼進軍中東 開發「阿布達比迪士尼」
迪士尼插旗中東 將在阿布達比打造下一座主題公園

迪士尼插旗中東 將在阿布達比打造下一座主題公園

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼