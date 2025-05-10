婚紗女王Vera Wang零修圖照外洩 絲滑嫩肌是「照騙」網嚇是阿婆
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75歲的「婚紗女王」、設計師Vera Wang（王薇薇）是時尚圈的美魔女代表，她在Instagram上常分享超多「逆齡照」，但過去網路上曾流出她未經修圖的原始樣貌，讓不少人質疑是她全靠「照騙」，但不可否認她的身材維持得比許多年輕妹妹還要好。
2025「時尚奧斯卡」Met Gala日前在紐約大都會博物館登場，今年主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」(Superfine：Tailoring Black Style)，以「Black Dandy」為核心，致敬追求優雅生活的黑人時髦紳士。Vera Wang也以一開超深Ｖ的羽毛禮服登場，但她零修圖的照片再一次瘋傳，骨瘦如柴，讓不少網友直呼：「快吃東西！」、「身材真的太好，不修圖就是阿婆」、「有嚇到」。
Vera Wang對自己的身材扣管相當嚴格，曾透露不碰含糖飲料超過15年、肉類大多吃魚肉和肌肉、每天舉重，養成比許多年輕妹妹還精實的纖細身材，每每都讓人相當驚豔。她設計的婚紗也非常要求身材，新娘要瘦到可以穿下去，而不是要求設計師修改婚紗，但仍是很多女孩的夢幻婚紗，「不吃也要瘦到可以套進去」。
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