婚紗女王Vera Wang零修圖照外洩 絲滑嫩肌是「照騙」網嚇是阿婆

Vera Wang（王薇薇）自己分享的照片和零修圖照差很大。(摘自Instagram、美聯社)

75歲的「婚紗女王」、設計師Vera Wang（王薇薇）是時尚圈的美魔女代表，她在Instagram上常分享超多「逆齡照」，但過去網路上曾流出她未經修圖的原始樣貌，讓不少人質疑是她全靠「照騙」，但不可否認她的身材維持得比許多年輕妹妹還要好。

2025「時尚奧斯卡 」Met Gala 日前在紐約大都會 博物館登場，今年主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」(Superfine：Tailoring Black Style)，以「Black Dandy」為核心，致敬追求優雅生活的黑人時髦紳士。Vera Wang也以一開超深Ｖ的羽毛禮服登場，但她零修圖的照片再一次瘋傳，骨瘦如柴，讓不少網友直呼：「快吃東西！」、「身材真的太好，不修圖就是阿婆」、「有嚇到」。