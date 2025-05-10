11歲Netflix童星驚傳過世 心臟驟停13次腦死

米蓮娜布蘭登驚傳過世，年僅11歲。(摘自Millena Brandão Instagram)

Netflix系列影集「最初的朋友」（Sintonia)的巴西 童星米蓮娜布蘭登 (Millena Brandão )驚爆過世，年僅11歲。她在5月2日因病過世，他的父母悲慟萬分，死因至今還未出爐。

她的父母透露，自4月24日起，她的女兒開始出現嚴重的頭痛、腿痛、嗜睡和食慾不振的症狀。米蓮娜被帶去看醫生，但未能得到正確的診斷。「她頭痛，但還能走路說話。醫生說是登革熱，但沒有做任何檢查。他讓我們帶她回家，只給她服用藥物。」

爸爸表示，女兒回到家中後疼痛加劇，以至於她無法行走。兩天后，米蓮娜在家中的浴室暈倒了。驚恐萬分的父母趕緊把她送到醫院後，她才恢復了意識。然而，第二天早上她心臟驟停。「她的嘴唇變成了紫色。然後他們給她做了心肺復甦，並插上了插管。從那天起，她就再也沒有醒來」。

爸爸表示，斷層掃描顯示她的腦部有一個 5 公分的腫塊。然而，現場沒有神經科醫師確認腫塊是腫瘤 、囊腫、水腫或血塊。在此期間，她小女兒的健康狀況每況愈下。「她的病情越來越嚴重，心臟驟停兩到三次。她一共停了13次。她以前從未有過這種情況。有一天，她呼吸驟停了七次。有時他們給她按摩，有時用除顫器給她電擊，醫生最終宣布米蓮娜腦死。