為血淋淋女兒藏屍 茱莉安摩爾驚悚片 首度搭檔史威尼

茱莉安摩爾協助藏屍。（圖／Apple TV+提供）

由奧斯卡 影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）主演的驚悚電影「回聲谷」（Echo Valley），釋出全新預告茱莉安摩爾與新世代性感女神「高校十八禁」席德妮史威尼（Sydney Sweeney）首度攜手合作，詮釋一對母女檔，茱莉安摩爾將為保護至愛之人賭上一切，不惜鋌而走險，掩埋席德妮史威尼最黑暗的秘密。

「回聲谷」故事背景設定於賓州南部一處農場，茱莉安摩爾所飾演的凱特 曾歷經創傷，試圖與席德妮史威尼所飾演的女兒克萊兒修復關係。當克萊兒情緒崩潰、渾身沾滿他人鮮血地出現在凱特家門前，情勢驟然變得更加危險。當凱特逐步拼湊出事件背後的震撼真相，她也深刻體會到，母親究竟能為了保護孩子做到什麼地步。