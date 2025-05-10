亞歷鮑德溫誤殺攝影師 自曝審判前心境

亞歷鮑德溫2021年10月，發生以道具槍誤殺攝影師哈里娜哈欽斯一事，因此遭控訴過失殺人罪。(圖／TLC旅遊生活頻道提供)

好萊塢 男星亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin)2021年片場意外發生後，連帶也影響了家庭氣氛，他近日也透過實境節目「鮑德溫這一家」(The Baldwins)，揭開了官司審判前夕的心境變化。

亞歷鮑德溫2021年拍攝電影「Rust時，發生以道具槍誤殺攝影師哈里娜哈欽斯(Halyna Hutchins)，因此遭控訴過失殺人罪，亞歷鮑德溫深感自責，連帶影響家庭氣氛。在這段渾沌的時期，鮑德溫夫婦還是努力從低靡的狀態中振作，保護孩子們珍貴卻一閃即逝的童年，讓家庭成為陪伴彼此度過難關的力量。

另外，在經歷前一段婚姻破碎後，亞歷鮑德溫和大女兒艾爾蘭的父女關係大幅惡化，讓他懊悔不已；因此，在亞歷幸運認識第二任妻子希拉里亞，並驚喜地迎來七個孩子後，他們格外重視親子 關係。希拉里亞也在節目中分享身為大明星的亞歷，其實私下非常溫柔且真性情，而夫妻兩人在節目中不斷拌嘴等互動更帶來滿滿笑點。

要照顧七個性格迥異的孩子，亞歷鮑德溫也笑道：「都這把年紀了我也沒想過。」他的一眾兒女們分別是像小大人般的長女卡門、神秘而有趣的長子拉夫、療育人心的里歐、活潑的羅密歐、多愁善感的愛德、光彩照人的瑪莉亞，以及怪獸寶寶伊拉莉亞。