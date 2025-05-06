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Lisa在Met Gala出包 內褲印美民權運動之母挨批

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Lisa在Met Gala出包 內褲印美民權運動之母挨批：沒大腦

記者陳穎／即時報導
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Lisa因內褲上印有美國民權運動領袖羅莎帕克斯（方圈處），遭到輿論撻伐。（歐新社）
Lisa因內褲上印有美國民權運動領袖羅莎帕克斯（方圈處），遭到輿論撻伐。（歐新社）

2025年最重要的時尚盛事「Met Gala」，也被稱為「時尚奧斯卡」，昨天盛大舉辦。韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa今年首度參戰，她選穿男友家的品牌LV戰服出場，最令人驚豔的是，她幾乎是下衣失蹤，只穿著黑色絲襪，性感指數破表。

「Met Gala」今年的主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」(Superfine：Tailoring Black Style)，以「Black Dandy」為核心，致敬追求優雅生活的黑人時髦紳士。

今年BLACKPINK「三缺一」Lisa、Jennie、ROSÉ都受邀出席，沒想到Lisa首登場竟出了大包，因為她一轉身被發現內褲上的圖樣竟然是美國已故黑人民權運動領袖羅莎帕克斯（Rosa Parks）的人像，遭質疑對象徵性人物存有不敬之意，令美國網友大為不滿痛批她完全不懂禮貌、沒大腦、玩過頭。

羅莎帕克斯因1955年拒絕在公車上讓座給白人而遭逮捕，點燃美國民權運動序幕，被尊稱為「現代民權運動之母」。「Met Gala」今年的主題應該是要致敬追求優雅生活的黑人時髦紳士，Lisa卻在臀部做文章，似乎踩到大地雷。

Lisa穿黑色絲襪登場，內褲上的圖樣竟然是美國已故黑人民權運動領袖羅莎帕克斯（R...
Lisa穿黑色絲襪登場，內褲上的圖樣竟然是美國已故黑人民權運動領袖羅莎帕克斯（Rosa Parks）的人像。(歐新社)

Lisa下衣失蹤，穿黑色絲襪登場。(路透)
Lisa下衣失蹤，穿黑色絲襪登場。(路透)

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