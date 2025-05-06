我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

法傳奇影后丹妮芙扮「第一夫人」 上演抓姦逆襲

記者廖福生／綜合報導
凱薩琳丹妮芙(右)在「第一夫人的逆襲」中抓姦老公偷吃。(圖／海鵬影業提供)
凱薩琳丹妮芙(右)在「第一夫人的逆襲」中抓姦老公偷吃。(圖／海鵬影業提供)

法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙(Catherine Deneuve)最近在新片「第一夫人的逆襲」(Bernadette)中，飾演直言不諱的前法國第一夫人貝娜黛特席哈克(Bernadette Chirac)，不僅被總統丈夫與幕僚女兒冷落，更備受官邸員工嘲諷「老派嚴肅」，讓她決定展開最優雅的反擊。

凱薩琳丹妮芙在片中一場「第一夫人抓姦戲」令人驚艷！原來當英國黛安娜王妃在巴黎意外離世時，全法國媒體急需總統席哈克的聲明，不料總統卻人間蒸發，最後終在第一夫人使出「奪命連環Call」之下，國安部門這才「找到」遠在義大利的總統，並意外撞見他與女星共度春宵的尷尬場面。

凱薩琳丹妮芙在電話的另一頭，聽聞丈夫被抓姦頓時心灰意冷，從此決定為自己而活、追尋真正的自我，一句「他不願聽我的？我會讓他聽到」，超霸氣的反擊宣言為自己、也為女性發聲。

有趣的是，凱薩琳丹妮芙其實以往對人物傳記超無感，卻在讀完劇本後大受震撼，在得知「第一夫人的逆襲」是齣喜劇後，馬上決定接演，並大讚導演莉亞多梅納克(Léa Domenach)的才華洋溢：「真的太會寫了！」

義大利 黛安娜王妃

上一則

「黑白大廚」才奪大賞 白種元全面喊停演藝活動

下一則

不藏了…白百何首曬兒子生活照 這個行為獲讚

延伸閱讀

百想／全度妍獲影后 曹政奭擊敗李炳憲、玄彬奪影帝

百想／全度妍獲影后 曹政奭擊敗李炳憲、玄彬奪影帝
巨人隊傳奇吉祥物Lou Seal現身舊金山國際機場長榮櫃台

巨人隊傳奇吉祥物Lou Seal現身舊金山國際機場長榮櫃台
影后成單親媽媽…伴兒屍數日痛哭 冰冷「遺體」曝光

影后成單親媽媽…伴兒屍數日痛哭 冰冷「遺體」曝光
演「囍宴」新版 韓影后尹汝貞認了兒子在美出櫃結婚

演「囍宴」新版 韓影后尹汝貞認了兒子在美出櫃結婚

熱門新聞

林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

2025-04-30 21:34
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案