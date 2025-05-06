法傳奇影后丹妮芙扮「第一夫人」 上演抓姦逆襲

凱薩琳丹妮芙(右)在「第一夫人的逆襲」中抓姦老公偷吃。(圖／海鵬影業提供)

法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙(Catherine Deneuve)最近在新片「第一夫人的逆襲」(Bernadette)中，飾演直言不諱的前法國第一夫人貝娜黛特席哈克(Bernadette Chirac)，不僅被總統丈夫與幕僚女兒冷落，更備受官邸員工嘲諷「老派嚴肅」，讓她決定展開最優雅的反擊。

凱薩琳丹妮芙在片中一場「第一夫人抓姦戲」令人驚艷！原來當英國黛安娜王妃 在巴黎意外離世時，全法國媒體急需總統席哈克的聲明，不料總統卻人間蒸發，最後終在第一夫人使出「奪命連環Call」之下，國安部門這才「找到」遠在義大利 的總統，並意外撞見他與女星共度春宵的尷尬場面。

凱薩琳丹妮芙在電話的另一頭，聽聞丈夫被抓姦頓時心灰意冷，從此決定為自己而活、追尋真正的自我，一句「他不願聽我的？我會讓他聽到」，超霸氣的反擊宣言為自己、也為女性發聲。

有趣的是，凱薩琳丹妮芙其實以往對人物傳記超無感，卻在讀完劇本後大受震撼，在得知「第一夫人的逆襲」是齣喜劇後，馬上決定接演，並大讚導演莉亞多梅納克(Léa Domenach)的才華洋溢：「真的太會寫了！」