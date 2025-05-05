花邊教主布蕾克萊弗莉官司未了 又傳和新片搭檔不和

布蕾克萊弗莉（左）與安娜坎卓克傳戲外也不對盤。（美聯社）

好萊塢 女星「花邊教主」布蕾克萊弗莉（Blake Lively）在「到我們為止」一片詮釋被家暴的女性，宣傳期間與該片導演兼男主角的賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）幾乎沒有同台，讓外界霧裡看花，數度傳出兩人不和。布蕾克萊弗莉更是直接向對方提起10項訴訟，控告性騷擾 並且找來公關公司與媒體社群惡意操縱輿論風向。

這一件事還沒有落幕，布蕾克萊弗莉就又要忙著宣傳新片「失蹤網紅2」(Another Simple Favor)，和安娜坎卓克（Anna Kendrick）再度上演不和閨密。不過外傳，兩人不只是在戲內不和，戲外其實也真的不對盤，對於又要再演出續集，都是為了「專業」忍住。

據悉兩人過去曾為了宣傳電影，在記者會上用諷刺的言論相互開玩笑，訪談中，安娜開玩笑說已封鎖了布蕾克，而布蕾克則稱安娜是自大狂，但似乎她們並不是真的在開玩笑，還是說出真心話。

布蕾克萊弗莉日前出席「失蹤網紅2」在紐約的活動，老公萊恩雷諾斯也現身力挺，她則穿上鏤空條紋禮服，四寶媽依舊還是辣翻天。