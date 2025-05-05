李奧納多打破25歲魔咒 第58任女友已穩交2年

李奧納多和女友維多莉亞伽里交往已經2年。（路透資料照片）

50歲李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）雖然已經到了半百之年，但他對年輕美艷模特兒的喜好絲毫未改。他多次被傳絕對不結婚、不願意被套牢，這麼多年至少有57任女朋友，總是被外界揶揄「只要女友超過25歲就要分手」、「李奧納多唯一的堅持」，李奧納多最近交往的女友是26歲超模女友維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti），兩人交往已經2年，不僅已經超過李奧納多的「交往年限」，感情還是甜蜜蜜。

據悉，兩人最近在西班牙小島度假，兩人還在高檔海濱餐廳用餐，兩人還大啖價值295美元的和牛肉配魚子醬。知情人士透露，兩人正利用這次假期悄悄慶祝交往2周年。

為了陪伴維多莉亞伽里蒂，李奧納多最近一直堅持運動並保持健康飲食。一位接近這位演員的消息人士表示：「他減肥並不是因為電影角色，而是因為女友的關係，他非常愛她，他們已經成為彼此生活的一部分。」

每日郵報曾報導，李奧納多過去在情場相當得意，除了換女友的速度快到令人難以置信外，每一任女友都是沒有超過25歲的嫩妹。但李奧納多對於自身感情史成為外界揶揄對象，似乎早已感到厭煩。

據李奧納多密友透露，他對此非常反感，私下曾表示很煩、很困擾，非常想擺脫這個負面刻板印象，因為已對他的生活產生困擾。