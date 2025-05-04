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阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦

編譯徐薏茹／綜合報導
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湯姆克魯斯似乎坐實和安娜德哈瑪斯的戀情。(歐新社資料照片)
湯姆克魯斯似乎坐實和安娜德哈瑪斯的戀情。(歐新社資料照片)

阿湯哥坐實戀情了？好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)近日傳出攜緋聞女友安娜德哈瑪斯(Ana De Armas)參加英國足球傳奇貝克漢(David Beckham)的50歲生日派對。這對緋聞情侶本周在安娜德哈瑪斯37歲生日前幾日一同飛抵倫敦，似乎間接證實了他們的戀情。

根據每日郵報(Daily Mail)獨家獲得的照片，湯姆克魯斯駕駛直升機飛往倫敦，安娜德哈瑪斯也在機上。而太陽報(The Sun)的消息，在英國期間兩人計畫以貴賓身分出席貝克漢的生日派對。

消息人士透露：「阿湯哥和安娜幾年前就有交集，但近幾個月他們變得更親近。」「他們正在討論在新電影中的合作，也一直聚在一起，除了他們兩人，也會和朋友一起。」「湯姆似乎真的熱切地想讓她印象深刻，還在復活節周末帶安娜飛去馬德里。他們相處很愉快。」

每日郵報獲悉，湯姆克魯斯與安娜德哈瑪斯的關係近幾周變得愈來愈認真，消息指出他將帶緋聞女友出席第78屆坎城影展，他的新電影「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible - The Final Reckoning)定於5月14日在盧米埃影廳(Grand Théâtre Lumière)首映。目前尚不清楚兩人是否會一起走紅毯。

這對緋聞情侶自2019年合作電影「蜂起雲湧」 (WASP Network)後一直保持聯絡。

據報導，甚至連湯姆克魯斯的前女友潘妮洛普克魯茲(Penelope Cruz)也對前男友的新戀情樂見其成。消息人士告訴每日郵報：「安娜說潘妮洛普為她感到開心，她支持。」兩人當年也因合作電影而認識。

消息人士認為這段戀情可能會持續下去，不過另一消息人士也強調，這對緋聞情侶正一步一步慢慢來，並說安娜「不會輕易付出真心」。

今年2月，湯姆克魯斯和安娜德哈瑪斯情人節當天被發現在倫敦共進晚餐。

湯姆克魯斯似乎坐實和安娜德哈瑪斯的戀情。(路透資料照片)
湯姆克魯斯似乎坐實和安娜德哈瑪斯的戀情。(路透資料照片)

湯姆克魯斯 哈瑪斯 貝克漢

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