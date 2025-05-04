「花邊教主」女星胸前春光包不住 又被傳與合作演員鬧翻

布蕾克萊弗莉（左）和老公萊恩雷諾斯4月27日出席「失蹤網紅2」特映會。（美聯社）

好萊塢 女星「花邊教主」布蕾克萊弗莉（Blake Lively）在新片「到我們為止」（It Ends with Us）詮釋被家暴的女性，宣傳期間與該片導演兼男主角的賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）幾乎沒有同台，讓外界霧裡看花，數度傳出兩人不合。布蕾克萊弗莉更是直接向對方提起10項訴訟，控告性騷擾 並且找來公關公司與媒體社群惡意操縱輿論風向。

布蕾克萊弗莉大秀傲人好身材。（美聯社）

這一件事還沒有落幕，布蕾克萊弗莉就又要忙著宣傳新片「失蹤網紅2」（Another Simple Favor），和安娜坎卓克（Anna Kendrick）再度上演不合閨蜜。不過外傳，兩人不只是在戲內不合，戲外其實也真的不對盤，對於又要再演出續集，都是為了「專業」忍住。

布蕾克萊弗莉（左）與安娜坎卓克。（美聯社）

據悉兩人過去曾為了宣傳電影，在記者會上用諷刺的言論相互開玩笑，訪談中安娜開玩笑說已封鎖了布蕾克，而布蕾克則稱安娜是自大狂，但她們似乎並不是在開玩笑，而是說出真心話。布蕾克萊弗莉日前出席「失蹤網紅2」在紐約的活動，老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）也現身力挺，她則穿上鏤空條紋禮服，四寶媽依舊還是辣翻天。