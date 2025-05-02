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東尼獎揭入圍名單 克隆尼初登百老匯獲讚賞

編譯尤寶琪／綜合報導
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喬治克隆尼、莎拉史努克初登百老匯，獲得讚揚。(路透資料照片)
喬治克隆尼、莎拉史努克初登百老匯，獲得讚揚。(路透資料照片)

象徵美國百老匯音樂跟舞台劇最高榮譽的「東尼獎」(Tony Award)在1日公布最新入圍名單，音樂劇「Buena Vista Social Club」、「Death Becomes Her」與「Maybe Happy Ending」分別獲得10項提名，而獲得提名的人在分享喜悅的同時，也對喬治克隆尼(George Clooney)、莎拉史努克(Sarah Snook)和巴布奧登科克(Bob Odenkirk)的百老匯初登場表示讚賞。

音樂劇「Buena Vista Social Club」獲得東尼獎10項提名。(...
音樂劇「Buena Vista Social Club」獲得東尼獎10項提名。(美聯社)

這次提名中共有29部音樂劇，在共有26個獎項的東尼獎中獲得至少一項提名，其中還包括了「A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical」和「Swept Away」等早已停演的劇目。

在音樂劇中飾演阿姆斯壯的艾格哈特(James Monroe Iglehart)沒想到自己會獲得提名，說醒來後發現手機差點被打爆；「我心想『發生了什麼事？一切都沒事吧？』然後心想『好喔，這也太酷了』，」他說，「我就真的只是很高興能成為這群出色演員的一份子。」

靈感來自於由文溫德斯(Wim Wenders)執導，紀錄該樂團錄製同名唱片過程的1990年奧斯卡(Oscar)提名同名紀錄片「樂士浮生錄」(Buena Vista Social Club)將與「Death Becomes Her」角逐「最佳音樂劇」桂冠；「Death Becomes Her」是根據1992年同名經典電影「捉神弄鬼」，講述一對亦敵亦友的女子，尋找神奇永葆青春和美麗藥水的故事。

同時角逐最佳音樂劇大獎的還包括講述一對充滿人性機器人的浪漫喜劇音樂劇「Maybe Happy Ending」以及「Dead Outlaw」講述一名真實存在的酗酒流浪漢，在1911年遭槍殺，死後幾十年間一直被展示在嘉年華和雜耍中的離奇故事。

而喬治克隆尼出演的舞台劇「晚安，祝你好運」（Good Night, and Good Luck.），這個新作品改編自克隆尼2005年的同名電影，講述1950年代赤色恐怖時代，以事實對抗麥卡錫的新聞界英雄愛德華蒙洛的故事。

他曾表示，「說不想在百老匯表演都是騙人的，我的意思是，身為演員誰都會想要登上百老匯舞台的，這就是它的樂趣所在」。

喬治克隆尼、莎拉史努克初登百老匯，獲得讚揚。(路透資料照片)
喬治克隆尼、莎拉史努克初登百老匯，獲得讚揚。(路透資料照片)

百老匯 台劇 麥卡錫

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