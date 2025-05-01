被裘莉傷太深？小布熱戀小29歲嫩女友仍拒再婚

布萊德彼特(右)去年大方認愛小29歲女友伊妮絲迪拉蒙。（路透資料照片）

61歲「小布 」布萊德彼特 （Brad Pitt）和49歲「裘莉 」安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2016年申請離婚，經過長達8年的官司拉鋸戰，兩人終於在2024年的最後一天宣布正式離婚。小布在打官司期間，已認愛小29歲珠寶設計師女友伊妮絲迪拉蒙（Ines De Ramon），外傳「擺脫裘莉」的他有意3婚，因為32歲女友想要為他生孩子。

一位消息人士向「每日郵報」透露：「布萊德彼特愛著伊妮絲，但他並不想結婚生子，與安潔莉娜裘莉離婚給他帶來了很大的傷害，他的孩子幾乎不想和他有任何關係，已經61歲的他，現在只想好好過生活。」

小布有過兩段婚姻，2000年和珍妮佛安妮斯頓結婚，這段婚姻維持5年，因小布和裘莉合拍「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）假戲真愛而離婚，但是小布和裘莉在2014年再婚，兩人還育有6名子女，夫妻倆2016就開始打離婚官司，官司戰比婚姻還要長，但小布顯然對愛情還沒有死心，和交往3年多的嫩女友感情正濃。

據悉伊妮絲迪拉蒙非常渴望婚姻，並想要趕快當媽，不過小布卻只想享受愛情的甜蜜，因為他被前妻裘莉的這段婚姻嚇到，顯然對結婚已經沒有憧憬。