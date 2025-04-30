碧昂絲32天「牛仔卡特」巡演狂歡 洛杉磯揭序幕

碧昂絲展開「牛仔卡特巡迴演唱會」。(美聯社資料照片)

穩坐「西洋流行樂天后」寶座的碧昂絲 (Beyoncé)近日率先在洛杉磯 揭開「牛仔卡特巡迴演唱會」(Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour)的序幕，為期32天的狂歡現場魅力即將接續登場。

「今日美國報」(USA Today)報導，牛仔卡特巡演在洛杉磯最大的SoFi體育場，揭開32天的序幕，該巡迴演唱會將在美國和歐洲共九個城市輪番登場。

演唱會現場勢必會聽到許多碧昂絲新專輯「牛仔卡特」的曲目，另混搭她早期的作品。

無法親臨英格伍市(Inglewood)演唱會現場的粉絲，也有機會一探究竟，網紅Matthew Serafin將透過直播帶領觀眾見證碧昂絲的開幕表演；此外，中場表演會在演唱會過後，於影劇串流平台Netflix (網飛)上重播。

幸運買到洛杉磯首演門票的粉絲，在等待開放進場之際也沒閒著，許多人爭相掏錢購買演唱會限定的周邊商品，停在場外的商品販售卡車無不大排長龍。

演唱會現場也開了一間碧昂斯護髮品牌「Cécred」的快閃沙龍，讓聽眾在最後一刻隨著心境改變髮型。

36歲的卡琳‧普林斯(Caryn Prince)將參加洛杉磯的開幕表演和另一場演唱會，她表示，很興奮可以親眼看到碧昂絲，並見證碧昂絲粉絲團隊社區的付出。

普林斯說：「無論你何時來到這裡，都會覺得每個人都有志一同，期待玩得開心。」

33歲的艾莉亞斯‧瑞奧斯(Elias Rios)和她的兩個朋友將一同前往鹽湖城旅行，她自稱在購票時對北美主要票務平台Ticketmaster感到失望，因為他們最初以600多元的價格買了「流鼻血區」(nosebleeds，意指位置最高、最遠)門票，接著才換到座位席。

瑞奧斯說：「所幸最終證明是值得的，我們不太在乎，我們很慶幸親臨現場。」