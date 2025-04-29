「小蜘蛛」霍蘭德訂婚穩交5年女友？ 自爆想息影當奶爸

湯姆霍蘭德(左)和千黛亞交往五年多，感情相當穩定。(路透資料照片)

同樣都是28歲的「小蜘蛛人 」湯姆霍蘭德(Tom Holland)與千黛亞(Zendaya)因拍攝「蜘蛛人：返校日」(Spider-Man: Homecoming)假戲真愛，2021年開始交往，至今邁入第五年，根據「TMZ」報導，湯姆霍蘭德在元旦期間在女友家中單膝下跪求婚成功，而且求婚前還已經徵求準岳父的同意，不過小倆口都並未對外證實訂婚消息。

不過，湯姆霍蘭德的喜劇演員爸爸已經證實兒子訂婚消息，他說：「他買了一枚戒指，並且先徵求女方父親同意，他才決定要去求婚，他對求婚做了所有計畫，包含何時、何地、如何求婚，該說什麼、該穿什麼。」

千黛亞的造型師透露，「他們的婚禮還要等很久，因為他們都還有很多工作，還要參加非常多電影宣傳活動，計畫都已經排到2026年左右。」不過，湯姆霍蘭德接受「男性健康」雜誌訪問，難掩對家庭的渴望，他說：「一旦有了孩子，我就會停止演藝生涯，我想安靜地生活，專注於打高爾夫和撫養孩子。」

1月間，有消息人士向「時人」證實，霍蘭德在聖誕節 和新年假期期間在千黛亞家中向她求婚。另一位消息人士說：「他們身邊的每個人都知道他們訂婚了。」「他很迷戀她，知道她就是他命中註定的人，他們之間的關係非常的特別。」