肯爺又瘋言瘋語？意淫與派瑞絲生子 想當希爾頓集團駙馬爺

肯伊威斯特想要和派瑞絲希爾頓生孩子。(路透資料照片)

饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）日前因一連串仇恨言論掀起爭議。沒想到近日又再度於社交平台留言自爆，新歌「Cousins」的靈感來自年幼時與表弟「亂倫」的親身經歷。

但他暴走行徑還沒有停止，他曾在「豐臀金」金卡達夏有一段婚姻，又與現任老婆碧安卡（Bianca）再婚，兩人經常高調出席公開場合。然而近期肯爺疑似與愛妻分居，新歌中不斷喊話「我只希望你回來」。

可是他卻又在社群放話：「我不該和金卡達夏結婚生子，她只是派瑞絲希爾頓的助手，我娶了助手而不是派瑞絲，想像一下，如果你和派瑞絲有了一個孩子。你現在有多少家酒店？所有希爾頓酒店都是我的，是希爾頓，希爾頓耶。」

外界認為他不僅貶低前妻，還痴人說夢話，精神狀態有問題。

肯伊威斯特怪異行徑不只一樁，日前在葛萊美 獎頒獎典禮上，帶著愛妻碧安卡走紅毯，沒想到他居然讓老婆三點全露給眾人看，當場被工作人員驅離現場，一度引發熱議。