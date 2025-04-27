我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

肯爺又瘋言瘋語？意淫與派瑞絲生子 想當希爾頓集團駙馬爺

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
肯伊威斯特想要和派瑞絲希爾頓生孩子。(路透資料照片)
肯伊威斯特想要和派瑞絲希爾頓生孩子。(路透資料照片)

饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）日前因一連串仇恨言論掀起爭議。沒想到近日又再度於社交平台留言自爆，新歌「Cousins」的靈感來自年幼時與表弟「亂倫」的親身經歷。

但他暴走行徑還沒有停止，他曾在「豐臀金」金卡達夏有一段婚姻，又與現任老婆碧安卡（Bianca）再婚，兩人經常高調出席公開場合。然而近期肯爺疑似與愛妻分居，新歌中不斷喊話「我只希望你回來」。

可是他卻又在社群放話：「我不該和金卡達夏結婚生子，她只是派瑞絲希爾頓的助手，我娶了助手而不是派瑞絲，想像一下，如果你和派瑞絲有了一個孩子。你現在有多少家酒店？所有希爾頓酒店都是我的，是希爾頓，希爾頓耶。」

外界認為他不僅貶低前妻，還痴人說夢話，精神狀態有問題。

肯伊威斯特怪異行徑不只一樁，日前在葛萊美獎頒獎典禮上，帶著愛妻碧安卡走紅毯，沒想到他居然讓老婆三點全露給眾人看，當場被工作人員驅離現場，一度引發熱議。

不僅如此，肯伊威斯特還曾遭前助理蘿倫皮斯喬塔（Lauren Pisciotta）指控下藥侵犯，該助理在一份訴狀中提到，肯爺有「特殊癖好」，2022年9月28日蘿倫曾收到肯爺傳來的一張對話截圖，內容是肯爺與碧安卡對話，聲稱想和碧安卡的媽媽有「不當關係」，甚至要求碧安卡在旁觀看，但最後被拒。

派瑞絲希爾頓。(歐新社資料照片)
派瑞絲希爾頓。(歐新社資料照片)

葛萊美

上一則

被指瘦成紙片人、脫相 劉燁怒：瘦你mei 氣死我了

下一則

王俊凱主演「749局」 獲金掃帚3大獎成「大贏家」

延伸閱讀

肯爺爆亂倫又意淫派瑞絲 想當希爾頓集團駙馬爺

肯爺爆亂倫又意淫派瑞絲 想當希爾頓集團駙馬爺
不只木村拓哉...工藤靜香也淪陷 大讚台灣這款鳳梨酥

不只木村拓哉...工藤靜香也淪陷 大讚台灣這款鳳梨酥
金卡戴珊近10年前遭持槍搶劫 數名七旬搶匪將受審

金卡戴珊近10年前遭持槍搶劫 數名七旬搶匪將受審
前福斯新聞主持人Steve Hilton 將競選加州州長

前福斯新聞主持人Steve Hilton 將競選加州州長

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌