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席琳娜童星出身「沒去過高中舞會」 未婚夫為她彌補缺憾

編譯徐薏茹／綜合報導
席琳娜(右)的未婚夫班尼布蘭柯精心策畫「舞會回憶」，彌補她未參加過高中舞會的缺憾。(取材自Instagram)
席琳娜(右)的未婚夫班尼布蘭柯精心策畫「舞會回憶」，彌補她未參加過高中舞會的缺憾。(取材自Instagram)

小天后席琳娜(Selena Gomez)去年12月宣布與音樂製作人男友班尼布蘭柯(Benny Blanco)訂婚，兩人感情相當甜蜜，近日布蘭柯在Instagram曬出一段影片，分享他為未婚妻用心策畫的「舞會回憶」，彌補席琳娜未參加過高中舞會的缺憾。

影片貼文寫到：「我的未婚妻以前從來沒有參加過畢業舞會。所以我問她要不要一起去購物中心拍攝舞會照片。她說好！」

在這段超甜的影片中，可以看到席琳娜的妝髮團隊為她精心裝扮，布蘭柯穿著晚禮服站在一旁與她說明。接著，席琳娜穿著她的舞會禮服走下樓，布蘭柯站在樓梯口迎接她。影片字幕顯示，布蘭柯租了一輛加長豪華轎車，兩人坐上轎車前往商場攝影棚，在藍色背景布前擺拍充滿趣味又充滿粉紅泡泡的舞會照片。

至截稿前這段影片已經吸引361萬人按讚，4萬多人留言，25.6萬次分享。

布蘭柯先前曾在「珍妮佛哈德森秀」(Jennifer Hudson Show)節目中透露，他在3月時為自己的37歲生日舉辦了一場舞會，因為席琳娜童星出道，七年級後便在家自學，從未參加過高中舞會。

他說：「席琳娜她不知道舞會，她問『我應該穿什麼？我要怎麼做？』就像她真的要去舞會一樣。」

這對準新人於2015年相識，當時布蘭柯共同製作席琳娜的單曲「Same Old Love」，據報導，他們一直到2023年才開始約會，2024年公開戀情，同年宣布訂婚。

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